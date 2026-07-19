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Stop sexualizaci atletek, Evropská unie chce, aby sportovkyně závodily ve skafandrech

Evropská unie vydala nařízení zakazující televizím zabírat při sportovních přenosech zadečky sportovkyň. A přitom na ženském sportu jsou nejzajímavější právě jisté tělesné partie sportovkyň...

Jsem sportovní fanoušek, proč to tajit.

Na ženské zadečky se vždy rád podívám, a proto mám mezi svými nejoblíbenějšími sporty lehkou atletiku.

A z lehké atletiky mám nejraději chůzi, protože u té se zadečky nejvíce kroutí.

„Mámo, koukej, to je prdýlka!“ upozorňuji manželku na ty nejzajímavější zadečky, když se chodkyně ve svém titerném prádelku předhánějí v tom, která z nich jde rychleji.

„Co na tom, táto, vidíš? Kdyby to byly bradavky, prosím, ale zadky?“ kroutí manželka nechápavě zadkem, tedy chci říct hlavou.

„Mámo, ty sportu vůbec nerozumíš, mluvíš už jako nějaký ortodoxní Žid, nebo Amiš, nebo svatý Pavel,“ mávnu nad manželčinou bigotností rukou.

Ale třeba takový biatlon, ten mě vůbec nebaví. Ty kombinézy, co mají biatlonistky na sobě, mi připomínají skafandry, nebo burky.

Ne, biatlon opravdu není nic pro mě, to člověk ani, neví, jestli mají biatlonistky oholené podpaždí, nebo nemají, jako Jarmila Kratochvílová, která stále drží světový rekord na 800 metrů...

Autor: Karel Trčálek | neděle 19.7.2026 13:18 | karma článku: 13,18 | přečteno: 158x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3308
  • Celková karma 23,10
  • Průměrná čtenost 838x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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