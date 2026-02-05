Stojíme pevně za prezidentem Pavlem navzdory té svoloči, která teď vládne!
Výňatky z myšlének strýca Burčáka
Když vyhrál volby Fiala, věděli jsme, že je sice vyhrál zásluhou podvodu předsedy ústavního soudu Rychetského, jehož otec byl Žid, který za války udával naše lidi, jak to napsal pan Macinka. Ale výsledky voleb jsme plně respektovali, nepořádali jsme žádné protivládní demonstrace, jen jsme zaťali zuby a věřili, že jednou bude líp.
A teď, když už je líp, jsou ti, kdo nás, naše lidi označují za dezoláty, nebo rovnou za svině, těmi, kdo výsledky voleb zpochybňují a organizují státní puče!
Podle toho se pozná, že my, dezoláti, že jsme demokraté!
Rozvědčík a bolševik na Hradě sice vyhrál volby jen díky tomu, že nás chtěl zatáhnout do války, ale všimli jste si, že bychom proti tomu zbabělci a ufňukáňkovi, který nerespektuje Ústavu a dělá nám ostudu ve světě, který se řídí tím, co je dobré pro americké zbrojaře a ne pro naše lidi, nějak protestovali, že bychom se dožadovali, aby abdikoval?
Vůbec proto proti němu neprotestujeme, vůbec se nedožadujeme, aby abdikoval, protože respektujeme výsledky voleb, i když víme, že zahraniční politiku může dělat jenom premiér a ne nějaký šmejd s bolševickou minulostí, který převlékl kabát.
A víte proč to tak je, proč my dezoláti, jak nás nazývá opozice, která by měla šoupat jenom nohama, respektujeme výsledky voleb?
Protože Babiš, ani dezoláti, jako třeba já, by si nikdy nedovolili tvrdit, že existuje nějaká „správná“ a „nesprávná“ strana.
Víme jen, že Fiala je lhář, Rusko není agresor, že naše země je spálená, že Česká televize lže, že se máme špatně, že nás Fiala ožebračil, že nás chtějí libtardi s Fialou a Ušulou zlikvidovat pomocí vakcín, víme dobře , že to, co říkáme, je pravda.
A proto jsme pro globální liberální nepohodlní!
Protože, že se nenecháme zmanipulovat, jelikož si dokážeme dohledat informace na internetu pomocí odkazů v řetězových e-mailech.
My, dezoláti, bychom nikdy neřekli: „Fiala stojí na špatné straně, všichni, kdo s námi nesouhlasí, stojí na špatné straně, protože to jsou bruselští poskoci!“
Ne, to bychom nikdy, my dezoláti neřekli.
Na tu nesprávnou stranu nás postavil pan Fiala ve své slušné volební kampani, kde mluvil o spálené zemi, o nejhorší Babišově. Stejně tak jsme se přiučili, nejen u pana Fialy, co se týče té slušnosti. On nás nazval dezoláty a proruskými kolaboranty, paní zametačka de Croix pak svoločí, a příkladem té jejich slušnosti demonstrace byla i ta nedělní, která brutálně útočí na řádně zvolenou vládu, která konečně myslí na naše lidi a ne na Ukrajince.
Ano, této slušnosti nás naučil Fiala.
Proto jsme už jako oni. Ano, jsme jako oni, jako ti, kteří nás nazývají dezoláty, kteří nás nálepkují, kteří by nás nejraději umlčeli, kteří nás nenávidí.
Jsme jako oni a proto jsme dezoláti, proto jsme taky svoloč!
Karel Trčálek
I u nás v Uherském Hradišti se demonstrovalo za rozvědčíka na Hradě!
A samozřejmě u toho nesměla chybět Česká televize, aby navodila dojem, že za ufňukánkem, kterému šlápl pan Macinka na bebíčko, stojí celý národ. Jenže my, naši lidé, dobře víme, že opak je pravdou!
Karel Trčálek
Demonstrace na Staromáku byla fakt síla. Tolik neskrývané nenávisti jsem ještě neviděl!
Včera na Staroměstském náměstí exhibovali ti, kteří drtivě prohráli volby a kteří adorují největšího bolševika, zbabělce, udavače a pučistu, aby si tím sami nad sebou vynesli ortel věčného zatracení. Na Turka si zvracet nenecháme!
Karel Trčálek
Bude europoslankyně K. Konečná v neděli demonstrovat za prezidenta rozvědčíka a bolševika?
Za koho jiného by už měla předsedkyně KSČM paní Konečná demonstrovat než za komunistického rozvědčíka a největšího bolševika na Hradě?
Karel Trčálek
Prezident Pavel svojí zbabělostí právě prohrál volby, pan Macinka je jasný morální vítěz!
Když Petr Pavel zveřejnil SMS od dvojího, a brzy už možná trojího, ministra Petra Macinky a následné ho obvinil z „vydírání“, tak se tím nejenom dopustil trestného činu, ale tímto svým zbabělým činem si prohrál i volby. Bude líp!
Karel Trčálek
My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Ač drtivě poražen ve volbách, neustal Petr Fiala ve své záškodnické činnosti a stále hází klacky pod nohy nám, našim lidem, při obnově spálené země, která tu po něm zůstala jako memento jeho totalitární liberální demokracie...
