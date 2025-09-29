Sto a jeden Rakušanův demokrat pana učitele
Kolikrát jsem viděl pana učitele, jak se brodí přes řeku Moravu, jen aby přišel do školy ne později než půlhodiny před začátkem vyučování, protože mu to přikazovala jeho stavovská čest.
„Kněz taky nechodí do kostela těsně před začátkem mše svaté, ale mnohem dřív, aby se na ni řádně připravil,“ vysvětlil mi pan učitel, když jsem ho snažil přesvědčit, že je snad zbytečné, aby se brodil přes řeku Moravu jen proto, aby byl ve škole o půl hodiny dřív, protože kdyby šel přes most, zašel by si.
Někdo může říct, že to není ze strany pana učitele žádná oběť, protože řeka Morava je v těch místech, kde se přes ní pan učitel brodí, extrémně mělká a opravdu tam není takřka žádná voda, bůh ví, kam se poděla, velké bílé balvany trčí z řeky jako ohlodané kosti, celkem vzato, dá se řeka v těchto místech přejít takřka suchou nohou, dokonce můžete být obutí i do obyčejných sandálů, netřeba k tomu žádných vysokých gumových holínek, takových, jaké mají rybáři, když se chystají na výlov prastarého rybníka.
Ale o to nejde, že v řece není většinou skoro žádná voda a tedy na konání pana učitele není nic výjimečného. Jde o to, že pan učitel je skrznaskrz poctivý člověk, který ví, co je jeho povinnost a tuto povinnost se snaží za všech okolností splnit, i za cenu toho, že se brodí přes řeku, protože jinak by, zacházkou přes most, ztratil dobře pět minut času při své cestě do školy.
A tuto svoji poctivost, poctivost dá se říct fundamentální, takovou, kterou nic neotřese, neztratil pan učitel ani v těchto dnech, kdy se všechno hroutí a otřásá ve svých základech, kdy nám svítá naděje na nový lepší život, který se ohlásí zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty na potraviny, potom přijdou na řadu jako smršť třinácté důchody a taky zrušení České televize, a to bude pořád jen začátek.
Sám jsem se o tom přesvědčil sotva před několika málo okamžiky.
Vida ho z okna čajovny, jak jde po ulici, vraceje se nejspíše ze školy domů, protože měl v ruce svou věrnou plechovou bandasku na žitnou kávu, vyběhl jsem ven a zeptal se ho: „Můžete na chvilku, pane učiteli? Chci se vás jen na něco zeptat? Můžu? Tak dobře, poslouchejte! Kdyby se věci měly úplně jinak, než se mají nyní a pro zachování demokracie v naší zemi by bylo potřeba volit Rakušana, a nikoliv, jak je tomu ve skutečnosti, Babiše, Okamuru či Konečnou, volil byste ho?
Nebo se ptejme ještě jinak, pane učiteli!
Kdyby o osudu naší země mělo rozhodnout to, že právě vy zvolíte Rakušana a tím zachráníte demokracii, to znamená, že by to bylo právě naopak, než jak je to ve skutečnosti, zvolil byste jej, zachrániv tak naši zemi, protože naše země by se nestala ruským satelitem, ačkoliv jak dobře víme, svoboda ve skutečnosti přichází ze Východu?
Je to otázka čistě hypotetická, nijak svým zněním neodpovídající stavu věcí, jenž je takový, že demokracii může zachránit právě jen Babiš, Okamura a Konečná, přesto se ptám, jak byste se v takovém případě zachoval?“
Pan učitel přikývnul, že mé otázce, jejímu smyslu rozumí a řekl: „Volil bych Rakušana, protože je-li potřeba k záchraně demokracie sto a jeden demokrat, tak já jsem ten sto první.“
Popravdě řečeno, tušil jsem, že pan učitel takto odpoví. Je příliš velký poctivec, než aby odpověděl jinak. Poctivec a demokrat a je jen dobře, že demokracii nám zachrání Babiš, Okamura a Konečná, protože jinak by pan učitel musel skutečně volit Rakušana.
Poděkoval jsem panu učiteli a vrátil se do zpět do své čajovny. Právě včas, protože na mém stolku už trůnil velký kýbl čerstvého magoráku, do kterého jsem s rozkoší zabořil svou hlavu, není na světě větší rozkoše pro rozumného člověka než tento magorák!
Karel Trčálek
O onom dni a hodině, kdy skončí tento svět, neví nikdo, jen Otec sám!
Jediný Bůh ví, kdy přijde konec tohoto světa. Ale my víme aspoň to, že se tento konec světa blíží a že každou sekundou je Boží království blíž a blíž. A to je naše naděje!
Karel Trčálek
Je strýc Burčák více podoben spíš Petru Pavlovi nebo Karlu Čurdovi?
Jestli strýc Burčák někoho nesnáší, tak to jsou prospěchářští křiváci a zrádci. Ale kdyby si mohl vybrat, byl by strýc Burčák raději Karlem Čurdou než Petrem Pavlem...
Karel Trčálek
Andrej Hlinka nebyl hlupák, hlupák byl Tomáš Garrigue Masaryk
České dějiny jsou přehlídkou hlupáků, zpravidla těch největších pod Sluncem. Už příští týden se dočkáme další epizody z naší české lidské tragikomedie...
Karel Trčálek
Hrdina? Morální maják? T.G. Masaryk byl především kolaborant hájící zájmy Anglosasů
Je vcelku symbolické a pro naše české dějiny signifikantní , že obálku se slovy T.G. Masaryka otevře jiný prezident, který má s T.G. Masarykem společného víc než dost...
Karel Trčálek
Dvě minuty nenávisti naší paní spisovatelky
Naše paní spisovatelka je studnicí nenávisti, kterou se ovšem, podle ní, zalykají všichni ostatní, kromě ní samotné...
- Počet článků 3116
- Celková karma 22,06
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře