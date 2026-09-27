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Státní svátek sv. Václava ve znamení Milionu chvilek proti Babišovi

Karel Trčálek
Agitování voličů proti Andreji Babišovi mi přijde v den státního svátku ze strany Milionu chvilek pro demokracii jako velmi zákeřné a nezodpovědné, od toho přece státní svátky nejsou!

Miluji státní svátky!

A svátek sv. Václava miluji obzvlášť!

Byl to sv. Václav, patron českého národa, který zachránil náš národ, když mu bylo nejhůře, za Fyjalovy vlády, když jsme chcípali hlady a zimou, když se zvýšily daně, když byla kampelička, když byl Dozimetr, když byly bitcoiny, když se okrádali důchodci i všichni ostatní, když nás Fyjala zaprodal v tomto pořadí Bruselu, banderovcům, globálním liberálním elitám, Chazarům, Anglosasům, kolektivnímu Západu a Sudeťákům, a to ani už nemluvím o tom, že nás zatáhl do třetí světové války.

A sv. Václav se už na to nemohl dívat a taky vyjel z hory Blaník a hnal všechny ty zloděje, libtardy, lepšolidi, ovčany, prostě všechny, kdož stavěli cizí zájmy nad zájmy vlastního lidu.

Sám jsem viděl sv. Václava ve zlaté zbroji a sám jsem mu, spolu s ostatními provolával slávu a děkoval za to, že tomu všemu učinil přítrž a že nám vrátil všechno, co nám Fyjala ukradl.

Proto je svátek sv. Václava ze všech státních svátků mým svátkem nejoblíbenějším a proto jsem velmi rozhořčen, že jej libtardi a lepšolidi chtějí zneužít k demonstraci proti nejlepší vládě v českých dějinách, vládě, která maká pro naše lidi!

A tak se, stejně jako za Fyjaly, modlím i dnes v předvečer státního svátku k sv. Václavu a vroucně jej prosím: „Svatý Václave, patrone české země, nenechej zahynout nám ni budoucím, a vyjeď zítra, v den svého svátku, zase do ulic i se svým vojskem a žeň tu opoziční pakáž někam pryč, ať už se konečně máme líp, ať už nikdo nešpiní vládu, ať už nikdo nezatahuje náš statečný národ do války, ať už ruští sportovci můžou na olympiádu, ať už máme levnou ruskou ropu!“

A jak znám sv. Václava, patrona české země, nepochybuji, že zítra na svůj svátek tu opoziční pakáž opravdu někam vyžene, protože sv. Václav vždy vyjíždí z Blaníku, když je nejhůř a líp už bylo...

Autor: Karel Trčálek | neděle 27.9.2026 15:01 | karma článku: 0 | přečteno: 17x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3359
  • Celková karma 22,40
  • Průměrná čtenost 834x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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