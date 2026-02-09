Sport je krutý (a krásný zároveň)!
Chrčálek se Serdou popíjeli burčák.
Byl to hnusný odporný patok, ale těmhle individuím kupodivu chutnal, i když Chrčálek z něho chrčel a Serda musel pořád odbíhat do křoví.
„Sport je krásný. Sport je krásný, když vyhrávají ruští sportovci,“ zachrčel Chrčálek, když se Serda zase vrátil z křoví.
„To jo. Ale sport dokáže být i krutý,“ přikývl Serda a ztěžka dosedl na prázdnou pivní basu, která mu sloužila jako trůn, „krutý, když Ledecká nevyhraje. Nebo když Sáblíková musí na své poslední olympiádě vzdát závod kvůli nemoci.“
„Jo, nebo když nemůžou ruští sportovci startovat na olympiádě. To je vyložená krutost!“ zachrčel Chrčálek.
„Jo, politika do sportu nepatří!“ přikývl Serda a zase běžel do křoví.
„Jo, politika do sportu nepatří a proto je válka pokračováním sportu s použitím jiných prostředků,“ zachrčel Chrčálek a napil se burčáku, proti němuž byla močůvka pramenitou vodou vhodnou i pro kojence.
A protože se Serda dlouho nevracel, zvedl se Chrčálek a šel si zaplavat do Gangy, protože v Moravě už kdosi plaval proti proudu znak.
Karel Trčálek
Je pro skladníky lepší magorák nebo tatranský čaj?
Smyšlený příběh, který se odehrává v období burčáku v jedné vesnici na Valašsku a vystupují v něm tři osoby, které nikoho nepřipomínají...
Karel Trčálek
Převlékač kabátů Pavel exhiboval na olympiádě, tentokrát v oblečení českých sportovců
Rozdvědčík na Hradě, který vítal okupační vojsko s otevřenou náručí, tentokrát vyměnil uniformu ČSLA za oblečení českých olympioniků a dopadlo to vskutku tragicky...
Karel Trčálek
Lze člověka opravdu odsoudit bez soudu? V EU ano!
Nemusíte žít v Rusku, abyste vypadli z okna. Úplně stačí, když budete žít v EU a tvrdit, že Rusko není agresor a za válku na Ukrajině může kolektivní Západ...
Karel Trčálek
Stojíme pevně za prezidentem Pavlem navzdory té svoloči, která teď vládne!
V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ale přijde čas a budeme na té správné stát my, naši lidi!
Karel Trčálek
I u nás v Uherském Hradišti se demonstrovalo za rozvědčíka na Hradě!
A samozřejmě u toho nesměla chybět Česká televize, aby navodila dojem, že za ufňukánkem, kterému šlápl pan Macinka na bebíčko, stojí celý národ. Jenže my, naši lidé, dobře víme, že opak je pravdou!
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře