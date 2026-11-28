Souhlasím s J. Rajchlem, trestnost popírání genocidy je brutálním omezováním svobody slova
Nikdy jsem nepotkal milejšího člověka než JUDr. Rajchla.
Nejenže mě pozval k sobě domů a nabídl mi nezištně svou ženu, což jsem samozřejmě s díky odmítl, ale měl pro mě i náramné pochopení, když jsem se obšírně rozhovořil o genocidě ruskojazyčného obyvatelstva na Ukrajině.
„Na Donbasu nikdy k žádné genocidě ruskojazyčného obyvatelstva nedošlo. Alej andělů je bohapustý podvrh, kterému může uvěřit jen zmanipulovaný člověk s mozkem vymytým Českou televizí. Ale pokud k ní skutečně došlo, co je na tom špatného, že Ukrajinci provedli speciální vojenskou operaci na území vlastního státu, jež sledovala, z ukrajinského pohledu, čistě vlastenecké cíle, takže nemohlo jít o válečné zločiny?
Žádná genocida na Donbase nikdy nebyla! A když byla, tak šlo jen o upevnění ukrajinské suverenity na území, které patří Ukrajině, takže se v podstatě jednalo o obdobu odsunu sudetských Němců z pohraničí, proto je všechno v pořádku, Sudeťáky tady nechceme!“ prohlásil jsem.
A víte, co na to JUDr. Rajchl?
Vůbec se na mě nerozkřičel, jako by se mě rozkřičel nějaký lepšočlověk. Začal radostně panáčkovat a sám od sebe, aniž bych ho k tomu vybízel, mi svým jazykem olízal moje boty, takže vypadaly jako nové.
Možná i vy máte s JUDr. Rajchlem podobnou milou zkušenost...
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