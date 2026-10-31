Šok z návratu ruského hokeje všem rusofobům přeji!
„Celý svět slyšel tu zprávu TASSu, celý svět zanechal hovorů, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru, jestli už mírové Bulavy neletí. Dobrý den, soudruhu učiteli, tak jsme se konečně dočkali, celý svět si připil rudým vínem, zas budeme mávat ruským sportovcům!
Vyřiďte prosím v Buči, vyřiďte prosím na Donbasu, co chceme dneska všichni říct, že přijdeme brzy za nimi. Já to tak říct nedovedu, trémou se mi třese hlas, budou zas mistři světa a my jim k tomu budeme blahopřát!“ tiskl jsem srdečně panu učiteli ruku, když jsem mu gratuloval k návratu ruských hokejistů na světová kolbiště, kde se bojuje nikoliv zbraněmi, ale jen hokejkami, a kde si po bitvě, byť sebevíc vyhecované, soupeři podají sportovně ruce, protože politika do sportu opravdu nepatří.
„Ano, je to malý krok pro Rusko, ale velký skok pro lidstvo, když ruští hokejisté budou zase těšit milióny diváků svojí čestnou a férovou hrou,“ řekl dojatě pan učitel.
A jeho radost byla tak veliká, že si ani nevšiml, že neplave svůj milovaný znak v Moravě, ale na holé zemi, ovšem zemi milované stejně tak, protože mezi naší vlastí a Donbasem nebude brzy již žádného rozdílu, chválabohu, neboť všichni jsme jediné, slovanské, v boji proti společenému anglosaskému nepříteli, hojně prolité krve...
zdroj: iDnes.cz▶ Rusové poslali směrem k NATO raketu RSM-56 Bulava - iDNES.cz
Karel Trčálek
Strýc Burčák se zhluboka napil slivovice a národu doporučil, aby se slivovice napil též
Kdyby byli všichni lidé moudří jako strýc Burčák, tak by Babiš nemusel vracet lidem to, o co je okradl Fyjala, protože by národ nebyl zblblý liberální propagandou a my bychom se měli jako prasata v žitě...
Karel Trčálek
„Západ chystá válku s Ruskem, ale Rusko je na válku připravené!“ varuje prof. V. Klaus!
Západní politici se chystají zaútočit na Rusko a proto Západ zbrojí a povolává milióny mladých mužů do zbraně. Varovným výkřikům prof. V. Klause nedopřává Západ sluchu a to bude jeho konec, protože Rusko je na válku připravené!
Karel Trčálek
Ne úplně státnický, ale přesto velmi moudrý projev prof. Václava Klause
S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, souhlasím naprosto, slovo mír je v souvislosti s těmi konflikty používat mnohem víc
Karel Trčálek
Československo, stát, který se vůbec nevydařil. Moje osobní vzpomínka na 28. říjen 1918
Vytvoření Československa kolektivním anglosaským Západem, byl záměrně koncipováno jako příčina druhé světové války, na které profitovali američtí zbrojaři...
Karel Trčálek
Zfanatizovaný dav na Staromáku promluvil: „Demokracii si ukrást nenecháme, Bureši!“
Nedělní demonstrace na Staroměstském náměstí ukázala, že náš národ je navzdory bezprecedentnímu nátlaku zfanatizovaného davu, připraven na to, že po zrušení televizních poplatků bude skutečně líp, jak vláda slíbila!
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Rodiče vedou děti ke kroužkům dřív, říká šéfka domu dětí a Žena Českobudějovicka
Ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka softbalového klubu. To vše patří k Haně...
Policisté řeší noční napadení v České Lípě. Útočníka zadrželi
Policisté v noci na sobotu 31. října zasahovali u násilného trestného činu v České Lípě. Útočníka...
Školy mají být bezpečným místem, říká budoucí náměstkyně pro školství v Brně
Přáním budoucí náměstkyně primátora Brna pro školství, mládež a participaci Ireny Matonohové (STAN)...
Vedení kulturního domu vyděsil kolaps návštěvníka, proto pořídilo defibrilátor
Přenosný přístroj, s nímž dokáže i laik pomoci člověku s náhlou srdeční zástavou, doplnil nyní...
Chata 3+1 v horách, s nádherným výhledem na Bílé Karpaty Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
4 990 000 Kč
- Počet článků 3390
- Celková karma 22,55
- Průměrná čtenost 830x
Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz
A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně