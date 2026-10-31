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Šok z návratu ruského hokeje všem rusofobům přeji!

Karel Trčálek
Primitivní, liberálními médii v čele s Českou televizi a opozičními politiky, kteří se stále nedokázali vyrovnat s drtivou volební porážkou, šířená rusofobie dostala pořádně na frak, protože denacifikace není válečný zločin!

„Celý svět slyšel tu zprávu TASSu, celý svět zanechal hovorů, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru, jestli už mírové Bulavy neletí. Dobrý den, soudruhu učiteli, tak jsme se konečně dočkali, celý svět si připil rudým vínem, zas budeme mávat ruským sportovcům!

Vyřiďte prosím v Buči, vyřiďte prosím na Donbasu, co chceme dneska všichni říct, že přijdeme brzy za nimi. Já to tak říct nedovedu, trémou se mi třese hlas, budou zas mistři světa a my jim k tomu budeme blahopřát!“ tiskl jsem srdečně panu učiteli ruku, když jsem mu gratuloval k návratu ruských hokejistů na světová kolbiště, kde se bojuje nikoliv zbraněmi, ale jen hokejkami, a kde si po bitvě, byť sebevíc vyhecované, soupeři podají sportovně ruce, protože politika do sportu opravdu nepatří.

„Ano, je to malý krok pro Rusko, ale velký skok pro lidstvo, když ruští hokejisté budou zase těšit milióny diváků svojí čestnou a férovou hrou,“ řekl dojatě pan učitel.

A jeho radost byla tak veliká, že si ani nevšiml, že neplave svůj milovaný znak v Moravě, ale na holé zemi, ovšem zemi milované stejně tak, protože mezi naší vlastí a Donbasem nebude brzy již žádného rozdílu, chválabohu, neboť všichni jsme jediné, slovanské, v boji proti společenému anglosaskému nepříteli, hojně prolité krve...

zdroj: iDnes.cz▶ Rusové poslali směrem k NATO raketu RSM-56 Bulava - iDNES.cz

Autor: Karel Trčálek | sobota 31.10.2026 9:27 | karma článku: 9,15 | přečteno: 65x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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