Slavný Trčálkův pohřeb
Trčálek byl tím bojovníkem proti tmářství, konzervatismu, bojovníkem za novou, liberální demokracii a evropské hodnoty. A v tomto boji je dobrá každá špinavost a lež. A Trčálek, jako správná hnida, se žádné lži a žádné špinavosti neštítil, tolik toužil po zasloužené karmě!
Té se mu sice dostalo, ale od takových ztroskotanců a hnid, jako byl on sám.
A to ho strašně žralo. Žádný slušný člověk mu nikdy žádnou karmu za ty jeho špinavosti nedal. A nejenže mu žádný slušný člověk nedal karmu, ale každý slušný člověk Trčálkem ještě plným právem pohrdal.
Trčálek byl prostě jako každý geniální spisovatel, kterému se dostane slávy a uznání až po jeho smrti, jen s tím rozdílem, že Trčálek byl sice spisovatel, ale vůbec ne geniální (viz jeho webová stránka kareltrcalek.cz), takže bylo jasné i jemu samotnému, že se mu uznání nedostane ani po té smrti.
A tak Trčálek přemýšlel, jak to udělat, aby se mu dostalo uznání aspoň potom, co zdechne jako prašivý pes, protože za novou, liberální demokracii můžou bojovat jen prašiví psi.
Přemýšlel, přemýšlel, až na to jednoho pracovního dne, kdy měl ve skladu, kde pracoval, právě přestávku na oběd, přišel.
Hned jak se doplazil domů, popadl papír a napsal své poslední přání: „Až zdechnu, tak vysypte můj popel do latríny strýca Burčáka!“
A když napsal své poslední přání, tak se Trčálek rozchechtal na celé kolo: „Konečně budu slavný, konečně dojdu uznání! Každý den budou na můj hrob chodit lidi!“
A když Trčálek konečně pošel jako prašivý pes, zdálo se, že se Trčálkovi jeho přání vyplní, protože na latrínu strýca Burčáka opravdu chodilo každý den hodně lidí, kteří ho navštívili, protože dostali chuť na jeho slivovici.
Ale strýc Burčák našeho zpopelněného bojovníka za novou liberální demokracii převezl, náš inteligent ze skladu se pořádně přepočítal!
„Přece si takovým svinstvem nebudu zasírat latrínu!“ odplivl si strýc Burčák, když uviděl urnu s Trčálkovým popelem, a pak se lišácky ušklíbl, „počkej, však se dočkáš, ještě dojdeš uznání, křiváku!“
A jak strýc Burčák řekl, tak i udělal!
Sedl si a napsal řetězový e-mail, kterým pozval všechny ty zoufalce, kteří dávali Trčálkovi karmu, po níž nebohý Trčálek tak toužil, aby se usmířili nejen u slivovice, ale taky u šálku dobré kávy.
Ti zoufalci, protože skutečně uvěřili řetězovému e-mailu, přijeli a strýc Burčák jim valil do hlavy ty jejich lepševické klíny, aby to vypadalo, že se s nimi opravdu usmířil. A všichni ti zoufalci byli celí šťastní, protože slyšeli to, co chtěli slyšet, ačkoliv to byly všechno jen liberální lži, kterými krmí své ovce Česká televize s opozicí, a nikoliv pravda, kterou si je třeba dohledat na internetu.
„A teď si dáme dobrou kávu, přátelé!“ řekl konečně strýc Burčák a začal těm hňupům, co věří České televizi, servírovat příšernou břečku.
„To je moc dobrá káva, děkujeme!“ libovali si ti hňupové, srkajíce kávu, aniž by tušili, že jim strýc Burčák ten patok uvařil z Trčálkova popela, takže se Trčálkovi opravdu dostalo uznání, i když od těch samých hňupů, jako když ještě žil, zatímco strýc Burčák celou noc potom nezamhouřil oka, jak se div neumlátil smíchy…
P.S. POZNÁMKA PRO PANA STEJSKALA. Ano, máte pravdu, motiv kávy uvařené z popela je převzatý od D. Charmse, abyste na to nemusel ještě ze své periferie upozorňovat v diskuzi...
Karel Trčálek
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Karel Trčálek
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Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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