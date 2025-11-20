Šikana Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů je nedůstojná a škodí naši zemi!
Zrzkám to sluší vždy, to si přiznejme, ve sprše, i při věšení čerstvě vypraného prádla. Ale když jsou zrzky udýchané a červené ve své pečlivě nalíčené a vystajlované tváři, sluší jim to ještě víc.
A slečně Anetě Zviklerové to opravdu slušelo, když jako velká voda celá udýchaná vtrhla do kanceláře Andreje Babiše právě ve chvíli, kdy mu jeho žena Monika nesla pravou brazilskou kávu, jež předtím vlastnoručně umlela na prastarém kafemlýnku, dovezeném kdysi dávno na černo z Maroka.
„Moniko, nech nás na chvíli se slečnou Anetou o samotě, zaleť si třeba nakoupit do Dubaje,“ poprosil Andrej Babiš manželku, a když se ta skutečně vzdálila, obrátil se na slečnu Anetu. „Vám to ale dnes sluší, slečna Anetka. Co mi chcete?“
Slečna Aneta se usmála a stále s ještě se prudce zdvíhající hrudí se posadila na svoji židli.
„Mám ho! Mám ho! Toho člověka, kterého můžeme místo vás navrhnout jako premiéra,“ vysypala ze sebe slečna Aneta, jako by ani nelapala po dechu.
„Cože, vy ste ho ozaj našla, slečna Anetka? Ozaj ho máte, boha jeho! Kde je, chcem ho vidieť!“ vzpomenul si Andrej Babiš od samé radosti na svůj rodný jazyk.
„Je za dveřmi. Hned ho přivedu!“ zvolala slečna Aneta, zvedla se ze židle, otevřela dveře a houkla. „Tak pojďte dál. Nebojte se, nic se vám nestane, tady jsou jenom hodný lidi.“
„Hm, nevypadá zle. Aj sa mi trochu podobá, to je dobře. Lidi to potřebujou, aby mě měli pořád na očích, jak pro ně makám,“ zhodnotil Babiš zjev osoby, která vešla dovnitř, a zeptal se. „A co všechno dovede, slečno Anetko?“
„Dovede všechno, co potřebujeme, aby mohl dělat premiéra, místo vás, pane šéf.“ Hned vám to ukážu,“ řekla slečna Aneta a obrátila se na tuto osobu. „Pepku, vyskoč!“
„Mééé, méééé,!“ zamečela tato osoba a skutečně třikrát vyskočila.
„Vy jste zlatá, slečno Anetko! Jako bych viděl sebe!“ jásal Babiš, ale pak se trochu mírnil, „a není ve střetu zájmu jako já, aby mohl dělat premiéra místo mě?“
„Není v žádném střetu, buďte bez obav, pane šéf. Lidi nic nepoznaj a prezidentovi zvlhne střelný prach. Není střet zájmů, není problém se jmenováním premiérem!“ ujistila slečna Aneta Babiše.
„Mééé, mééé!“ zamečela ta osoba, co měla být za vítěze voleb premiérem místo Babiše a zase třikrát vyskočila.
„Tu máte,“ dala slečna Aneta budoucímu premiérovi koblihu a dodala. „Teď vás zavřeme na Čapím hnízdě, abyste nám neutekl a zítra vás pošleme za prezidentem se seznamem členů vlády. Musí vás jmenovat premiérem, i kdyby miliónkrát nechtěl, pokud chce respektovat vůli voličů!“
„Mééé. Mééé,“ zamečel premiér České republiky a zakousl se chutí do koblihy, kterou mu dala slečna Aneta.
„Slečno Aneto, já vás nemít, tak nevím, co s tím střetem zájmů sám počnu. Kam se na vás hrabe Prchal,“ obdivně vydechl Babiš, když už byli zase o samotě.
Načež si slečna Aneta vytáhla z kabelky rtěnku, aby si s ní přejela rty, takže si Andrej Babiš mohl v klidu dopít svou kávu, protože jeho neexistující střet zájmů byl jednou provždy vyřešen.
Karel Trčálek
Lepšolidé už zase plivou na F. Turka za to, že řekl pravdu o 17. listopadu 1989!
Věřím tomu, že Filip Turek dobře ví, co říká, když tvrdí, že 17. listopad 1989 byl řízený KGB, pro kterou jako agent pracoval i Václav Klaus v její rezidentuře kryté jako Prognostický ústav...
Karel Trčálek
Dva bývalí komunisté. Proč se dnes na jednoho píská a druhému se tleská?
Taky to nechápu! Místo toho, aby se pískalo na převlékače kabátů, tak se mu tleská. A na toho, který nám vrátí všechno, o co nás okradl Fiala, se píská!!!
Karel Trčálek
Z čeho jedí v Institutu Václava Klause? Z talířů, nebo z korýtek?
Žádnej princ už není, musíš tam jít sám. To zpíval Jiří Schelinger v úspěšné cover verzi slavného hitu Deep Purple Soldier Of Fortune. Ale my máme naštěstí nejen Václava Klause, ale rovnou celý Institut Václava Klause!
Karel Trčálek
Pohřeb kardinála Duky byl manifestací odhodlání českého národa bránit tradiční hodnoty!
Světové liberální elity v čele s prof. Halíkem nás chtějí připravit o naše tradiční hodnoty. Ale my si je vzít nedáme a pasáž o tom, že existují jen dvě pohlaví, v české ústavě bude!
Karel Trčálek
Prezident hájí demokracii. Proti SPD, ANO, Motoristům. A bude-li potřeba i proti voličům
Dezolátní scéna se nám opět nenávistně rozkvičela a cílem je aktuálně prezident republiky. Ten po Babišovi žádá kromě jiného i vyřešení jeho střetu zájmů, přestože tábor lepšolidí utrpěl ve volbách drtivou porážku
- Počet článků 3146
- Celková karma 22,87
- Průměrná čtenost 851x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře