Schůzka Trumpa a Putina v Budapešti je skvělou zprávou pro mírumilovné lidi na celém světě
Orbán, Putin a Trump sedí u malého kulatého stolku tak, že se dotýkají koleny a vzájemně si dýchají do svých obličejů.
Orbán: „Už mám dost té všivé a smradlavé války, při které umírají nevinní Ukrajinci! Ukončeme ji! Chci mír! Dejte mi Zakarpatskou oblast včetně Mukačeva, jinak nebude mír, protože existují jen dvě pohlaví a Velké Maďarsko s velkým Orbánem v čele!“
Putin: „Já už mám taky dost té všivé a smradlavé války, při které umírají nevinní ruskojazyční Ukrajinci. Ukončeme ji! Chci mír! Dejte mi celou Ukrajinu jinak nebude mír, protože existuje jen Ruské impérium s velkým Putinem v čele na věčné časy!“
Trump: „Já už mám taky dost té všivé a smradlavé války! Ukončeme ji! Chci mír, abych dostal Nobelovku! Uzavřete se mnou nějaký velký, opravdu skvělý deal, jinak nebude mír, protože existuje jen Great America se mnou v čele!“
Po těchto slovech všichni tři státnici vstanou a podají si ruce.
Orbán: „Dohodnuto!“
Putin: „Dohodnuto!“
Trump: „Je to skvělý deal!“
Orbán: „Válka skončila, je mír!
Putin: „Speciální vojenská operace se skončila, je mír!“
Trump: „Udělal jsem Ameriku zase velkou, jupí!“
Po těchto slovech si všichni tři státníci sundají si saka a začnou jimi točit nad hlavou tak, že si navzájem rozcuchají vlasy.
A tak se stali Putin, Trump a Orbán uznávanými velikány, kteří ukončením smradlavé a špinavé války na Ukrajině ponížili Evropu...
Karel Trčálek
Další články autora
- Počet článků 3123
- Celková karma 22,82
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře