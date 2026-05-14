S čím Bernd Posselt nesouhlasí? Odpověď panu Z. Hornerovi na jeho otázku

Pan Z. Horner se ptá s čím B. Posselt, mluvčí nenáviděných Sudeťáků nesouhlasí. Snad tento můj článek panu Z. Hornerovi aspoň trochu pomůže při hledání odpovědi na jeho otázku

Pan Horner, horlivý obhájce muslimských imigrantů, muž, jehož zájmem je, jak vidno, historie, se ve svém článku ptá, co vadí B. Posseltovi, mluvčímu sudeťáků, na Benešových dekretech.

Tuto otázku čirou náhodou mohu panu Hornerovi zodpovědět.

Ne snad proto, že bych byl samotný pan Posselt, ale proto, že na tuto otázku odpověděl pan Posselt v rozhovoru, který poskytl protivládnímu a libtardskému plátku Respekt, a to konkrétně v letošním čísle 19.

Dovolím si tedy citovat to, co řekl pan Posselt na adresu Benešových dekretů: „Samozřejmě, byly podle našeho názoru nespravedlivé, když paušálně všechny osoby s německým nebo maďarským mateřským jazykem označují za národně nespolehlivé.

...

Byli bychom rádi, kdyby Benešovy dekrety zmizely, ale je to pro nás morální a nikoliv právní a materiální otázka.

Ale dokud zrušení nechtějí Češi, tak se nedá nic dělat. Vždycky svým lidem říkám, respektujme tu českou vnitropolitickou diskuzi, čím více se do toho vměšujeme, čím více vyvíjíme tlak zvenčí, tím hůře. Necháváme české diskuzi volný průběh.

Každý si na internetu může přečíst všechny mé projevy ze Sudetoněmeckého sněmu a uvidí, že jsem slovo Benešovy dekrety už spoustu let neřekl. Není to vůbec ústřední bod naší politiky, i na Sudetoněmeckém sněmu v Brně to bude okrajové téma.

Ale někteří lidé jsou na to úplně fixováni. Tématem se to stává jen díky okamurovcům a komunistům, kteří dekrety vytáhli z hrobu a oživili jej jako strašidlo.“

Tolik k Benešovým dekretům.

Ovšem pan Horner neváhal ve svém článku připomenout Spojené státy evropské, v jeho podání tedy Velkoněmeckou říši.

Ve zmiňovaném rozhovoru se B. Posselt vyjadřuje i k tomuto, pro české vlastence tak zásadnímu tématu, když říká, cituji: „Nacionalismus není nic jiného než bezohledné sobectví, které se snaží skrýt za odkazy na kulturu a historii a maskovat se jimi. Zničil střední Evropu a my ji teď s velkými obtížemi znovu budujeme. Dnes my, Evropané, tvoříme jen šest procent světové populace, a pokud se nespojíme, a já jsem absolutně pro, abychom se spojili do federace Spojených států evropských, pak z povrchu Země prostě zmizíme.

Světové dějiny již nerozlišují mezi Čechy a Němci, ale mezi Evropany, Číňany, Američany a tak dále. Je třeba, aby Evropa byla schopná jednat jednotně v důležitých otázkách, v zahraniční politice, obraně, a aby se naopak nevměšovala do maličkostí, nařízeními, která lidem otravují život.“

Jak vidno z výše uvedených citací, pan Horner má pravdu, naštěstí tentokrát tu skutečně jedině správnou, jelikož naši.

A protože naštěstí žijeme v přímé demokracii, nic a nikdo nebrání panu Hornerovi, horlivému obhájci muslimských imigrantů, aby vzal do ruky pořádnou hůl a vyrazil do Brna mlátit sudetoněmecké křesťany, z nichž ani osmdesát let nesmylo kolektivní vinu za to, že byli osm set let součástí prostoru, který je domovinou našich českých lidiček...

Zdroj: Respekt č.19/2026 rozhovor s Berndem Posseltem

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 14.5.2026 9:46 | karma článku: 13,57 | přečteno: 141x

Karel Trčálek

  • Počet článků 3255
  • Celková karma 23,34
  • Průměrná čtenost 842x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

