Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Ve třídě, ve které pan učitel učí, visí na zdi fotografie prezidenta v uniformě ČSLA.
Pan učitel každý den přijde do této třídy a ptá se: „Kdo chybí?“
„Chybí Babiš, protože maká, Macinka je u Trumpa, Zůna o Okamury, Havlíček v Brixenu, Schillerová si staví doma rekordní schodky do ložnice, Šťastný zase staví halu pro Sáblíkovou, Turek je s Červeným u holiče, Juchelku požahala medúza, o zbytku ani nevím, jak se jmenují,“ hlásí žák Klempíř.
„Tady to vypadá jako v pomocné škole, všichni chybí!“ povzdechne si pan učitel a zadívá se smutně na fotografii prezidenta.
Kdyby na tu jeho rozvědčickou fotku sraly aspoň mouchy, hned by bylo veseleji. Ale i ty mouchy se na pana učitele vykašlaly, jsou u strýca Burčáka na latríně a vesele si tam hodují, protože už jim Babiš vrátil, o co je Fiala okradl!
Karel Trčálek
Ukrajina do EU, aneb porušování pravidel jako posvátná evropská hodnota
Evropská vrchnost hledá cestu, jak dostat Ukrajinu do EU a to nejlépe příští rok. Otázkou ale je, proč to evropská vrchnost dělá tak složitě, když si jako absolutistický vládce stejně může dělat, co chce?
Karel Trčálek
Dělá dnešní Babišova vláda tu jedině správnou politiku, jak si myslí její voliči?
Je politika jedině správná a je politika jedině nesprávná. Podle názorů voličů nynější vlády pokazil Fiala, na co sáhl, tedy tou jedině správnou politikou je politika Babišovy vlády, která myslí především na naše lidi...
Karel Trčálek
Kterak prezident Pavel, alias PePa, strýca Burčáka do ústavu pro choromyslné dostal
Ne, nemají to dnes poctiví a čestní lidé, vůbec lehké, když na Hradě místo Babiše sedí kariérista, převlékač kabátů a komunistický rozvědčík v jedné osobě...
Karel Trčálek
Před čtyřmi roky zahájila Zelenského junta speciální vojenskou operaci proti Česku
Už čtyři roky je naše vlast okupována banderovci, už čtyři roky zažíváme na vlastní kůži válečné utrpení, které přináší zisky americkým zbrojařům!
Karel Trčálek
Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře