Respektuje prezident komunistický rozvědčík zákony? Podle logiky našich lidí nejspíš ne...
Prezident, bývalý bolševik, rozvědčík a převlékač kabátů asi zapomněl, že je z dosavadních českých prezidentů tím nejvíce aktivistickým (jak na to správně upozornil pan Nožička) a už jen proto by se měl všemi způsoby mstít vládě (jako se mstil Miloš Zeman Bohuslavu Sobotkovi) za to, že ho nevysílá na summity jeho milovaného NATO.
Jinak si totiž snad ani nelze vysvětlit, že podepsal státní rozpočet, který má kupodivu deficit vyšší než jaký deficit měly všechny rozpočty Fialovy vlády, která z naší republiky udělala, jak známo, spálenou zemi, a to i přes to, že vláda a především pak Motoristé slibovali pravý opak.
Vinu za to, že se opět zvýšil státní dluh tak evidentně nenese vláda, a už vůbec ne Babiš, ale nese ji evidentně bolševický prezident, který státní rozpočet podepsal stejně tak ochotně, jako Zdeněk Svěrák podepsal Antichartu, ačkoliv tento státní rozpočet odporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Babiš,a s ním i celá vládní koalice, je v tom tentokrát opravdu nevinně, protože jí prezident státní rozpočet nevrátil, ale podlézavě schválil (stejně tak podlézal komunistům i Zdeněk Svěrák, což mu naši lidi právem připomínají četbou Rudého práva na představeních DJC).
Tato skutečnost, že zvýšení státního dluhu je čistě vina prezidenta (respektive Fialy) a ne Babiše, má ovšem i své úsměvné konotace, jak jsem se sám přesvědčil.
Chodím se totiž koupat do Moravy, která je teď příjemně ledová. A přitom jsem v několika uplynulých dnech pozoroval, jak nějaký muž přijde k Moravě a pokaždé do ní vysype igelitku plnou peněz. To mě pochopitelně zaujalo, a když se to po několik dní opakovalo s železnou pravidelností, umínil jsem si, že o tom člověku, který takto sype peníze do Moravy, dozvím něco víc.
Pídil jsem se a pídil, až se mi opravdu podařilo zjistit, co je to za člověka.
„Je to pan učitel. Náš člověk. To víte, Babiš mu přidal, a tak chce být nějakým způsobem zajímavý,“ vysvětlil mi jeden skladník, na kterého jsem narazil v jedné tiché čajovně.
Tím samozřejmě nechci říct, že zvyšování státního dluhu proto, aby se mohlo přidat učitelům, je totéž jako vysypávaní peněz do Moravy tímto panem učitelem, vždyť díky němu můžu říct, že se teď koupu v penězích a to doslova...
Karel Trčálek
Babiš zastropuje marže a benzín pro naše lidi bude zase levnější než za Fialy!
Benzín je pro naše lidi momentálně dražší, než byl za Fialy, který naše lidi o všechno okradl. Ale to je samozřejmě jen přechodný stav, protože Andrej Babiš už na tom maká!
Karel Trčálek
V. Klaus má vzteka na Zdeňka Svěráka, protože ho Jára Cimrman předběhl v Největším Čechovi
Snad si mopslíci po přečtení tohoto článku zuřivě zaštěkají, protože Jára Cimrman ani zdaleka nedosahuje velikosti génia Václava Klause
Karel Trčálek
O české mistryni světa a primitivismu internetových diskutérů z řad přívrženců opozice
Česká atletka Lurdes Gloria Manuel získala titul mistryně světa a internetová progresivistická stoka hned o sobě dala vědět nenávistnými komentáři na její adresu
Karel Trčálek
Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi demokratickým vyjádřením názorů a nenávistnými výlevy
Lev se probudil a nejlepší vláda v historii s nejlepším premiérem a nejlepším ministrem zahraničí přinesla všem našim lidem naději, že se v Českou nebudou mít nejlíp Ukrajinci a zahraniční agenti, ale právě naši lidi!
Karel Trčálek
My, naši lidé, sice výsledky voleb respektujeme, ale...
Po drtivém vítězství současné koalice sledujeme, jak opozice a prezident vládě neustále okopává kotníky a snaží se o přivlastnění dalších pravomocí. Přímou volbou prezidenta ale jeho pravomoci zůstaly stejné!!!
Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...
Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl
Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...
Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku
Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...
Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci
Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře