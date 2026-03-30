Respektuje prezident komunistický rozvědčík zákony? Podle logiky našich lidí nejspíš ne...

Podle Ústavy měl prezident jednoznačně jmenovat Turka ministrem a pak zalézt do kouta a hezky šoupat nohama, protože drtivě prohrál volby. Ale rozvědčík Turka nejmenoval a tak nerespektoval zákon!!!

Prezident, bývalý bolševik, rozvědčík a převlékač kabátů asi zapomněl, že je z dosavadních českých prezidentů tím nejvíce aktivistickým (jak na to správně upozornil pan Nožička) a už jen proto by se měl všemi způsoby mstít vládě (jako se mstil Miloš Zeman Bohuslavu Sobotkovi) za to, že ho nevysílá na summity jeho milovaného NATO.

Jinak si totiž snad ani nelze vysvětlit, že podepsal státní rozpočet, který má kupodivu deficit vyšší než jaký deficit měly všechny rozpočty Fialovy vlády, která z naší republiky udělala, jak známo, spálenou zemi, a to i přes to, že vláda a především pak Motoristé slibovali pravý opak.

Vinu za to, že se opět zvýšil státní dluh tak evidentně nenese vláda, a už vůbec ne Babiš, ale nese ji evidentně bolševický prezident, který státní rozpočet podepsal stejně tak ochotně, jako Zdeněk Svěrák podepsal Antichartu, ačkoliv tento státní rozpočet odporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Babiš,a s ním i celá vládní koalice, je v tom tentokrát opravdu nevinně, protože jí prezident státní rozpočet nevrátil, ale podlézavě schválil (stejně tak podlézal komunistům i Zdeněk Svěrák, což mu naši lidi právem připomínají četbou Rudého práva na představeních DJC).

Tato skutečnost, že zvýšení státního dluhu je čistě vina prezidenta (respektive Fialy) a ne Babiše, má ovšem i své úsměvné konotace, jak jsem se sám přesvědčil.

Chodím se totiž koupat do Moravy, která je teď příjemně ledová. A přitom jsem v několika uplynulých dnech pozoroval, jak nějaký muž přijde k Moravě a pokaždé do ní vysype igelitku plnou peněz. To mě pochopitelně zaujalo, a když se to po několik dní opakovalo s železnou pravidelností, umínil jsem si, že o tom člověku, který takto sype peníze do Moravy, dozvím něco víc.

Pídil jsem se a pídil, až se mi opravdu podařilo zjistit, co je to za člověka.

„Je to pan učitel. Náš člověk. To víte, Babiš mu přidal, a tak chce být nějakým způsobem zajímavý,“ vysvětlil mi jeden skladník, na kterého jsem narazil v jedné tiché čajovně.

Tím samozřejmě nechci říct, že zvyšování státního dluhu proto, aby se mohlo přidat učitelům, je totéž jako vysypávaní peněz do Moravy tímto panem učitelem, vždyť díky němu můžu říct, že se teď koupu v penězích a to doslova...

Autor: Karel Trčálek | pondělí 30.3.2026 10:10 | karma článku: 13,60 | přečteno: 117x

Karel Trčálek

Babiš zastropuje marže a benzín pro naše lidi bude zase levnější než za Fialy!

Benzín je pro naše lidi momentálně dražší, než byl za Fialy, který naše lidi o všechno okradl. Ale to je samozřejmě jen přechodný stav, protože Andrej Babiš už na tom maká!

29.3.2026 v 17:06 | Karma: 23,08 | Přečteno: 313x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

V. Klaus má vzteka na Zdeňka Svěráka, protože ho Jára Cimrman předběhl v Největším Čechovi

Snad si mopslíci po přečtení tohoto článku zuřivě zaštěkají, protože Jára Cimrman ani zdaleka nedosahuje velikosti génia Václava Klause

27.3.2026 v 12:00 | Karma: 23,54 | Přečteno: 382x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

O české mistryni světa a primitivismu internetových diskutérů z řad přívrženců opozice

Česká atletka Lurdes Gloria Manuel získala titul mistryně světa a internetová progresivistická stoka hned o sobě dala vědět nenávistnými komentáři na její adresu

27.3.2026 v 8:56 | Karma: 20,53 | Přečteno: 327x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Sobotní Letná ukázala rozdíl mezi demokratickým vyjádřením názorů a nenávistnými výlevy

Lev se probudil a nejlepší vláda v historii s nejlepším premiérem a nejlepším ministrem zahraničí přinesla všem našim lidem naději, že se v Českou nebudou mít nejlíp Ukrajinci a zahraniční agenti, ale právě naši lidi!

23.3.2026 v 8:17 | Karma: 24,47 | Přečteno: 524x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

My, naši lidé, sice výsledky voleb respektujeme, ale...

Po drtivém vítězství současné koalice sledujeme, jak opozice a prezident vládě neustále okopává kotníky a snaží se o přivlastnění dalších pravomocí. Přímou volbou prezidenta ale jeho pravomoci zůstaly stejné!!!

22.3.2026 v 10:11 | Karma: 21,84 | Přečteno: 376x | Diskuse | Společnost
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

Rozbili výlohu a hajlovali na ulici. Policie hledá partu výtržníků
30. března 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady...

Rektor Bareš stojí za postupem MU v kauze Folettiho, kritiku z H. Králové odmítl

ilustrační snímek
30. března 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Vedení Masarykovy univerzity (MU) se ohradilo proti výrokům, které zazněly minulý týden na zasedání...

Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku

ilustrační snímek
30. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571...

Výzkum: Přežití velkých šelem v Karpatech závisí na úzké přeshraniční spolupráci

ilustrační snímek
30. března 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Dlouhodobé přežití velkých šelem v Karpatech závisí podle výzkumu na úzké spolupráci napříč státy....

Karel Trčálek

  • Počet článků 3227
  • Celková karma 23,17
  • Průměrná čtenost 844x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

