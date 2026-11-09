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Řekl by Petr Macinka o paní Livii Klausové, že je mužatka?

Karel Trčálek
Je paní Livia Klausová mužatka, či není? O tom může rozhodnout jedině Petr Macinka, eventuálně možná ještě Filip Turek…

Nevím, jestli by Petr Macinka řekl o Livii Klausové, zda je mužatka, ptám se jen čistě teoreticky.

Pravdou však je, že paní Livia Klausová, dej jí stát pěkný důchod, nevykazuje ty znaky ženskosti, jak je definuje hnutí MAGA, jehož je Petr Macinka stoupenec, či jak jej definuje tzv. Mužský stát, jehož přívržencem je zase prof. Václav Klaus.

Vzato čistě podle těchto kritérií, by zřejmě nešlo o paní Livii zcela jednoznačně prohlásit, že není mužatka, pokud bychom tato kritéria samozřejmě brali jako relevantní.

Naštěstí tu máme ale ještě umělou inteligenci, které jsem se na prudko zeptal, zda je paní Livia mužatka.

A víte, co mi odpověděla umělá inteligence?

Odpověděla mi: „Záleží na tom, zda svému muži zašívá nebo nezašívá ponožky!“

A fčíl nad tím dumejte!

Autor: Karel Trčálek | pondělí 9.11.2026 11:30 | karma článku: 7,20 | přečteno: 68x
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Karel Trčálek

  • Počet článků 3400
  • Celková karma 22,12
  • Průměrná čtenost 829x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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