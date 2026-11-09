Řekl by Petr Macinka o paní Livii Klausové, že je mužatka?
Nevím, jestli by Petr Macinka řekl o Livii Klausové, zda je mužatka, ptám se jen čistě teoreticky.
Pravdou však je, že paní Livia Klausová, dej jí stát pěkný důchod, nevykazuje ty znaky ženskosti, jak je definuje hnutí MAGA, jehož je Petr Macinka stoupenec, či jak jej definuje tzv. Mužský stát, jehož přívržencem je zase prof. Václav Klaus.
Vzato čistě podle těchto kritérií, by zřejmě nešlo o paní Livii zcela jednoznačně prohlásit, že není mužatka, pokud bychom tato kritéria samozřejmě brali jako relevantní.
Naštěstí tu máme ale ještě umělou inteligenci, které jsem se na prudko zeptal, zda je paní Livia mužatka.
A víte, co mi odpověděla umělá inteligence?
Odpověděla mi: „Záleží na tom, zda svému muži zašívá nebo nezašívá ponožky!“
A fčíl nad tím dumejte!
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