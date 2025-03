Rádio Svobodná Evropa kádruje evropské země. Jan Zahradil má pravdu, když žádá jeho konec!

Pan Lubomír Stejskal se ve svém článku ze dne 20. t.m. nevybíravě pouští do konzervativního politika Jana Zahradila jen proto, že ten si dovolil, zatím ještě svobodně, vyjádřit svůj názor o nesmyslnosti Rádia Svobodná Evropa!

Je to už víc jak třicet let, kdy jsem navždy přestal poslouchat před spaním Rádio Svobodná Evropa.

Přesněji je to už skoro čtyřicet let, co jsem přestal před spaním poslouchat Rádio Svobodná Evropa.

Naposledy jsem ho poslouchal před spaním dne 29.12. 1989.

„To je konec. Konec Rádia Svobodná Evropa. Konec Evropy! Nevěřte ničemu, co není zakázané!“ pochopil jsem ten den, že Rádio Svobodná Evropa se od této chvíle stává mainstreamem a hlásnou troubou nastupující propagandy globálních liberálních elit, že od teď už bude šířit jen hnusné polopravdy, odpudivé dezinformace a šílené propagandistické woke žvásty.

A od tohoto dne jsem si skutečně už Rádio Svobodná Evropa do svého domova nepustil, nikdy jej nenaladil před spaním, ani jednou jedinkrát za celých těch téměř čtyřicet let.

A dobře jsem udělal!

Proto se nedivím Muskovi a Trumpovi, že přestali financovat Rádio Svobodná Evropa, plně je chápu, na jejich míste bych udělal stejnou věc. I já přece vím, že svoboda k nám přichází vždy z východu.

A přijde zas, protože jinak tomu už nemůže být, protože Slunce vychází vždy na východě, ne na západě, jen dekadentní básník Jebavý to měl v hlavě popletené a podle toho taky dopadl, stal se po Nohavicovi naším druhým největším básníkem, fujtabl, co jsme to za národ, mít někoho takového za druhého největšího básníka!

Je to už víc jak třicet let, kdy jsem přestal poslouchat vždy před spaním, jinak bych spokojeně neusnul, Rádio Svobodná Evropa.

Přesněji je to už skoro čtyřicet let, co jsem přestal před spaním poslouchat Rádio Svobodná Evropa.

Naposledy jsem ho poslouchal před spaním dne 29.12. 1989.

„To je konec. Konec Rádia Svobodná Evropa. Konec Evropy! Nevěřte ničemu, co není zakázané!“ pochopil jsem v ten den, že Rádio Svobodná Evropa se od této chvíle stává mainstreamem a hlásnou troubou nastupující propagandy globálních liberálních elit, že od teď už bude šířit jen hnusné polopravdy, odpudivé dezinformace a šílené propagandistické woke žvásty.

A od tohoto dne jsem si skutečně už Rádio Svobodná Evropa do svého domova nepustil, nikdy jej nenaladil před spaním, ani jednou jedinkrát za celých těch téměř čtyřicet let.

A dobře jsem tehdy udělal!

Proto se nedivím Muskovi a Trumpovi, že přestali financovat Rádio Svobodná Evropa, plně je chápu, na jejich místě bych udělal stejnou věc. A stejně tak se nedivím našemu přednímu konzervativnímu politikovi Janu Zahradilovi, že kategoricky požaduje zrušení Rádia Svobodná Evropa.

Já nejsem zmanipulování a vím, že svoboda k nám přichází vždy z východu, ačkoliv se nám nyní ve všech povolených médiích, tvrdí něco jiného.

A svoboda přijde z východu zas, jinak tomu už ani nemůže být, protože Slunce vychází vždy na východě, ne na západě. To jen dekadentní básník Jebavý to měl v hlavě popletené z té věčné samoty a podle toho taky dopadl, stal se po Nohavicovi naším druhým největším básníkem.

Fujtabl, co jsme to za zmanipulovaný národ, mít někoho takového, kdo vidí vycházet Slunce na Západě, za druhého největšího básníka!