Pseudokauza Filipa Turka je názornou ukázkou toho, jak liberálové nerespektují volby
Václav Klaus se bezmocně převaloval v manželské posteli tak dlouho, až nebohá manželská postel začala vrzat.
Napřed jen tiše, ale potom hlasitěji, a nakonec tak hlasitě, až to probudilo i paní Livii, která spala jako nemluvně.
„Zase ten Havel? No tak, už na něho nemysli a spi! Máš přece Puškinovu cenu!“ obořila se paní Livia na svého manžela.
Ale to, co nedalo Václavu Klausovi spát, tentokrát nebyl Havel.
„Havel ne. Turek!“ zaúpěl Václav Klaus, až se mu knírek od toho celý orosil.
„Turek? Co je s ním!“ vykřikla paní Livia a okamžitě byla na nohách, chtějíc si přes sebe přehodit vlňák, kdyby bylo potřeba kvůli Turkovi někam běžet.
„Chce do vlády! Já ho předtím varoval. Říkal jsem mu: ‚Filipe, to neděláte dobře, že chcete do vlády.‘
Ale on, že musí, že nemá na vybranou, že dluží Chladovi nějaké peníze za jaguára.
Mám strach, že to bude jeho konec a já bych ho jednou rád viděl na Hradě.
Vidět Turka na Hradě a zemřít, po ničem jiném už netoužím!“
Václav Klaus se chytil za hlavu a rozplakal se.
Ale ne tak paní Livia!
Ta skvělá dáma si hned věděla rady!
„Nebul! Už zase bulíš!“ chytla Václava Klause a zatřásla jím. „Nebul a poslouchej mě! Vzpomínáš na Schwarzenberga? Určitě si na něho vzpomínáš, protože ho nenávidíš skoro jako Havla. Ty jsi dřel v prognosťáku jako kůň, podepsal jsi to KGB a on si přišel k hotovému a ještě jim, když byl malý, taky tekla na Hluboké teplá voda!“
Václav Klaus opravdu přestal bulit, protože se mu tvář zkřivila nenávistí.
„Jo, na Schwarzenberga si vzpomínám!“ zalykal se Václav Klaus odporem.
„Když kandidoval na prezidenta, tak jsme ho, naše Klausovic rodina, odrovnali tím, že jsme upozornili na jeho tchána, který měl na tom svém hradě vystavené nacistické symboly a jak to pomohlo!
Vyhrál Zeman, se kterým si podepsal opoziční smlouvu, i díky nám, nebo hlavně kvůli nám, Klausovic rodině.
No, a teď vytáhneme něco takového na Turka, a tím ho zachráníme před vládním angažmá, aby se v klidu pošetřil na prezidentskou kandidaturu. Pro tvé řídící orgány v Moskvě to jistě nebude problém vytáhnout teď něco na Turka, něco, co ho zase tak nepoškodí, ale zabrání mu jít do vlády.
Chápeš, co po tobě chci?“
Zdálo se, že Václav Klaus to chápe, protože přikývl: „Chápu, poprosím své řídící orgány v Moskvě, zda by to nemohly zařídit, něco na Turka vytáhnout, ale zase aby ho to tak nepoškodilo pro prezidentské volby, takže nejlepší bude, když to bude něco s Romy, na to lidi u nás slyší.
Na mě a na Romy.“
„Jo, přesně tak. A teď už, proboha spi. Za motoristy můžu být ve vládě i já, protože jsem pracovala v diplomacii,“ řekla paní Livie a políbila Václava Klause něžně na čelo.
A Václav Klaus po tomto polibku usnul a spal, jako když ho kardinál Duka do svěcené vody hodí, vždyť je Václav Klaus svatým patronem české země...
Karel Trčálek
Bude Filip Turek dělat Babišovi zahraniční motospojku?
Dobrý ministr zahraničí musí mít především kontakty. Třeba na íránské ambasádě, protože Írán je náš spojenec v boji proti Západu!
Karel Trčálek
Fialo Stačilo! Aneb malé velké Sterzikovo vítězství nad světovými liberálními elitami!
Petr Fiala má ze svého odchodu z postu předsedy ODS radost! Je tedy zřejmě stejně tak spokojen i s tím, jak dostal v českých volbách víc procent, než kolik dostal R. Fico v těch slovenských...
Karel Trčálek
Mám radost, že jsem se dočkal konce fijalové hrůzovlády, teď už bude jen dobře!
Hrůzovláda se skončila, co více si přát? Víc už si snad ani přát nemůžeme, teď už nám nic zlého nehrozí, doba temna se skončila!!!
Karel Trčálek
Vidláka Sterzika nezachránil před debaklem u Stalingradu ani levný ruský plyn...
Podle Sterzika měly být tyto volby otevřeným střetem, ve kterém se vlastenci pod jeho velením měli utkat se světovými liberálními elitami. A zatím Sterzika jako psa vypráskal Babiš...
Karel Trčálek
Franz Kafka ve filmu A. Hollandové není skutečným Franzem Kafkou, ale jen kreaturou...
Nechápu, proč režisérka A. Hollandová tvrdí, že její film Franz je o Kafkovi, když vůbec o Kafkovi není a nikdy ani nebyl...
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu
Po přestávce opět začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. Nyní vypovídá klíčový svědek,...
Válka je u konce, prohlásil Trump v Izraeli. V Knesetu mu tleskají
Americký prezident Donald Trumpem krátce přiletěl do Izraele. Následně mimo jiné prohlásil, že...
Tak to prasklo: Američané pomáhají Kyjevu s údery v hloubi Ruska
Premium Spojené státy od léta poskytují ukrajinským ozbrojeným silám zpravodajskou podporu při útocích v...
Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých...
- Počet článků 3121
- Celková karma 22,82
- Průměrná čtenost 853x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře