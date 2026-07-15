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Protože Babiš odmítnutím schůzek porušuje Ústavu, měl by zasáhnout Ústavní soud!

Babiš ovšem žádnou Ústavu neporušuje. Za zahraniční politiku je, jako svrchovaný premiér, zodpovědný výlučně on, takže nepotřebuje s nikým nic koordinovat

Pan učitel si užíval prázdniny, jak se patří.

Nejenže plaval znak, ale především lozil po stromech a trhal třešně, které pak prodával výrazně pod cenou, aby si lidi dobře uvědomili, o kolik byly třešně za Fyjaly dražší a jako jsou teď levné, protože vláda hájí zájmy našich lidí.

A když je prodal, byl šťastný, že neprožil další prázdninový den zbytečně a to pak od samé radosti vykřikoval: „Klaus v.r., Klaus v.r.!“

Jednou jsem se ho zeptal, co to vlastně znamená.

„Klaus v.r. je úplně poslední slovo v České ústavě. To znamená, že cokoliv odporuje tomuto Klaus v.r. je protiústavní. A když je něco protiústavní, musí nutně zasáhnout Ústavní soud,“ stačil mi ještě vysvětlit pan učitel, protože na druhý den skončil v ústavu, jelikož se mu podařilo znakem doplavat až do Kroměříže.

Ale nemusím se o něj bát. Vzkázal mi po Babišovi, že ústavní prádlo, které mu dali, je velmi pohodlné a do ničeho se mu nezařezává...

Autor: Karel Trčálek | středa 15.7.2026 12:41 | karma článku: 14,42 | přečteno: 150x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3306
  • Celková karma 23,23
  • Průměrná čtenost 839x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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