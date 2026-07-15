Protože Babiš odmítnutím schůzek porušuje Ústavu, měl by zasáhnout Ústavní soud!
Pan učitel si užíval prázdniny, jak se patří.
Nejenže plaval znak, ale především lozil po stromech a trhal třešně, které pak prodával výrazně pod cenou, aby si lidi dobře uvědomili, o kolik byly třešně za Fyjaly dražší a jako jsou teď levné, protože vláda hájí zájmy našich lidí.
A když je prodal, byl šťastný, že neprožil další prázdninový den zbytečně a to pak od samé radosti vykřikoval: „Klaus v.r., Klaus v.r.!“
Jednou jsem se ho zeptal, co to vlastně znamená.
„Klaus v.r. je úplně poslední slovo v České ústavě. To znamená, že cokoliv odporuje tomuto Klaus v.r. je protiústavní. A když je něco protiústavní, musí nutně zasáhnout Ústavní soud,“ stačil mi ještě vysvětlit pan učitel, protože na druhý den skončil v ústavu, jelikož se mu podařilo znakem doplavat až do Kroměříže.
Ale nemusím se o něj bát. Vzkázal mi po Babišovi, že ústavní prádlo, které mu dali, je velmi pohodlné a do ničeho se mu nezařezává...
Karel Trčálek
Proč Ježíš nenapsal žádnou knihu - odpověď Tvrdoňové
Ježíš nenapsal žádnou knihu, protože před ním už byla napsána Kniha knih a tedy bylo zbytečně psát ještě nějakou další knihu, která by tuto Knihu knih jen znevažovala...
Karel Trčálek
Autonehodu F. Turka způsobil prezident Pavel, aby se mstil vládě
Prezident Pavel jako vůdce opozice dělá všechno proto, aby zpochybnil výsledky voleb. Součástí této hysterické kampaně těch, kteří neskousli drtivou volební porážku, je i autonehoda F. Turka...
Karel Trčálek
Kterak král Pávek I. opět velmi slavně zvítězil
Komu může imponovat komunistický rozvědčík na Hradě? Maximálně jen té hrstce zoufalců, kteří na prvního máje mávali mávátky, jdoucí na smrt zdravící imperátory na tribunách
Karel Trčálek
Vládní komik MUDr. Šťastný konečně našel svůj ztracený a už oplakaný AI záznamník
Půl roku se musel vládní komik MUDr. Šťastný obejít bez svého milovaného AI záznamníku, který se mu ztratil na zasedání vlády. A bylo to po půlroce věru šťastné shledání...
Karel Trčálek
Otázka pro paní K. Lhotskou. Jaké kšefty pro Koláře a za kolik domluvil P. Pavel v Ankaře?
Prezident Pavel jel domlouvat do Ankary kšefty pro Koláře. Teď už jen otázka, kolik těchto kšeftů domluvil a kolik budou naše lidi tyto kšefty stát, o kolik budou vůdcem opozice zase naši důchodci okradeni
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
V Kamenici nad Lipou začal festival Hračkobraní, koná se podvacáté
V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začal 20. ročník Hračkobraní. Festival vznikl jako propagace...
Výstavba mostních pilířů pro D11 omezí tah na Trutnov, dopravu budou řídit semafory
Od pondělí 20. července začne na Trutnovsku na silnici I/37 mezi Výšinkou a Kocbeřemi platit...
Studie budoucí podoby Chebského mostu se změnila. Nová má být levnější
Na jaře roku 2028 začne podle předběžných předpokladů rekonstrukce historického Chebského mostu v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3306
- Celková karma 23,23
- Průměrná čtenost 839x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře