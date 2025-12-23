Proč si to Filip Turek nemůže taky odpracovat?
Vláďa dělal v uhelných skladech, však byl od mouru špinavý jako nějaký havíř.
Jednou na dveře jeho unimobuňky zaklepal nápadně čistý a nezasviněný bloňdák, asi čtyřicetiletý.
„Hnědé uhlí nemáme, Tykač to zabalil, máme jen koks,“ oznámil Vláďa týpkovi.
„Nechci uhlí, ani koks,“ řekl tiše čistotný blonďák.
„A co teda chcete?“ podíval se Vláďa na čisťounkého blonďáka.
„Chci bejt ministrem a potřebuju si to odpracovat. Nenašlo by se u vás něco, prosím?“ poprosil blonďák.
„Jo, takhle to je! Potřebuješ si to odpracovat, mladej!“ rozjasnila se Vláďovi tvář. „Už jsi někdy držel v ruce lopatu?“
„Nedržel, jenom volant,“ přiznal se blonďák.
„To nevadí, neboj se, na tom nic není,“ plácl Vláďa svojí špinavou rukou blonďáka po jeho čistých zádech. „Vidíš tamtu obrovskou haldu koksu? Když ji přeházíš na ten volný plac, co je hned vedle, tak můžeš bejt ministr, nikdo proti tobě nemůže nikdo říct ani ň.“
„Hned se do toho pustím, strýčku, ať si to odpracuju,“ zavýskl blonďák, vzal lopatu a začal přehazovat koks, aby si to odpracoval s takovou chutí. že by s tím mohl být, když nepoleví, do Tří králů hotový, než bys řekl Turek...
Karel Trčálek
Když politici neumějí vůbec prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerstev proběhlo důstojně, nová vláda úspěšně pokračuje v šlépějích vlády předešlé...
Karel Trčálek
Libtardí narativ pana Hornera, Fiala je agresor!
Pan Horner preferuje narativ, že za válku na Ukrajině můžou především libtardi a novináři, kteří nám předkládají lživé informace, a nikoliv Rusko, které se jen brání...
Karel Trčálek
Velmi poťouchlý kuplet Jaromíra Nohavici
Za všechno může Babiš a Putin. I za to, že Jaromír Nohavica podepsal spolupráci s StB může Babiš a Putin. Jaromír Nohavica se prostě opět trefil do černého...
Karel Trčálek
Jedinou možnou záchranou Evropy je válka s Ruskem
Před několika adventními dny zveřejnil pan Z. Horner článek s názvem Válka je zločin, aby sám sebe v tomto článku nazval sviní. Proč tak učinil, není mi jasné, asi budu muset požádat J. Bobošíkovou, aby mi to vysvětlila...
Karel Trčálek
Česká televize si dovolila hodně. Její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz!!!
Naštěstí se blýská na lepší časy. Nebude to už dlouho trvat a lepšolidé a chciválci přijdou o svou hlásnou troubu liberálních lží a válečné propagandy. Patřící, díky Babišovi, opět lidu, stane se Česká televize majákem Pravdy!
- Počet článků 3169
- Celková karma 22,88
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře