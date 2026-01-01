Proč pan Lubomír S. znevažuje křesťanství a Kristovu oběť?
Pan Lubomír S. chová ke mně tutéž čirou, nezpochybnitelně zvířecí nenávist, jakou chovali i farizejové ke Kristovi, jenž podle těchto zbožných mužů, pro něž byla stará smlouva s pouštním démonem Hospodinem zlatým teletem, znevažoval jejich posvátnou a nedotknutelnou víru, jelikož přinesl lidem novou smlouvu, tentokrát se skutečným Bohem, svým Otcem.
Rozumím dobře nenávisti pana Lubomíra S. a vlastně jej za tuto nenávist ku své osobě chválím, protože se cítím poctěn tím, že mne tento zbožný muž nenávidí rovněž tak, jako farizejové nenáviděli Krista právě proto, že nezaměňoval pouštního démona za Boha.
Dne 29.12. 2025 jsem na jednom webu zveřejnil článek o europoslankyni Kateřině Konečné. Tento článek zavdal panu Lubomíru S. příčinu, aby v diskuzi pod tímto článkem opět zvedl stavidla své zbožné nenávisti. Krom brutálních a lživých obvinění, která jsou ovšem u pana Stejskala tím, co lze nazvat běžnou rutinou, mne tentokrát zaujalo to, jak zběsile zaútočil ve svých diskusních příspěvcích nejen na mne, ale na samotnou podstatu křesťanské víry, což mě u muže na první pohled tak způsobně zbožného skutečně zaujalo.
Pan Lubomír S. mne totiž osočil, že jsem v tomto článku zneužil té skutečnosti, že otec Kateřiny Konečné, absolvent politické školy v Moskvě skonal, ačkoliv jsem článek zveřejnil 29.12. 2025, kdežto zpráva o skonu pana, respektive soudruha Konečného prosákla na veřejnost teprve o den později, tedy 30.12. 2025.
To mne však nevyděsilo, protože křivá a ničím nepodložená obvinění patří k tradiční výbavě pana Lubomíra S. Mnohem víc mne vyděsilo to, s jakou zuřivostí v rámci diskuze pod tímto článkem zaútočil na moji poznámku o tom, že pan Konečný de facto nezemřel, protože Ježíš přece, právě podle křesťanské víry, zvítězil nad smrtí, a tedy lidé se už nemusejí smrti nijak bát, protože budou, zásluhou Kristovy oběti, žít věčně.
Tato moje poznámka pana Lubomíra S. zcela rozběsnila, takže se jeho další diskusní příspěvky, ostatně jako vždy, proměnily v dlouhé elaboráty, které jsou nekonečnou obžalobou mé osoby a které si nijak nezadají s obžalobou, kterou vznesli farizejové vůči Ježíši.
Mě vezmi čert, možná jsem ve skutečnosti opravdu zlý a podlý člověk, jak se úporně snaží dokázat pan Lubomír S.
„Ale kde se v něm bere tolik nenávisti vůči samotnému Kristovi, když si troufá zpochybňovat Jeho oběť, když mne takto napadá za to, že jsem jen připomněl naději, kterou Kristus přinesl, když jsem jen zdůraznil to, co je základem křesťanské víry, totiž to, že smrt už nemá nad lidmi žádnou moc?“ ptám se.
Nenávist vůči mně zatemnila nejspíše panu Lubomíru S. jeho rozum natolik, že raději bude tvrdit, že pan Konečný zemřel, jen proto, aby mě mohl (zcela nesmyslně, jak ukazuje výše uvedená časová osa) napadnout s tím, že jsem zneužil skonu pana Konečného, než aby jako křesťan jásal, že pan Konečný bude vzkříšen, protože Ježíš zvítězil nad smrtí, a tedy pan Konečný nemohl zemřít v pravém smyslu slova, protože to je právě to, v co křesťané věří a v čem jsou svou vírou nepřetržitě utvrzováni.
Z čeho všeho zlého mne ještě pan Lubomír S. obviní, ví nejspíše jen Bůh. Ovšem to, že se mi pan Lubomír S. za své křivé obvinění neomluví, to vím zcela bezpečně i já...
Karel Trčálek
- Počet článků 3171
- Celková karma 23,21
- Průměrná čtenost 849x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře