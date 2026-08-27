Proč není Václav Klaus agentem ruské GRU
Když Václav Klaus úspěšně prošel všemi vstupními psychotesty, ve kterých získal maximální možné ohodnocení (jako první člověk v historii), zdálo se, a i on sám byl o tom pevně přesvědčen, že tomu, aby se stal prominentním agentem slovutné GRU, už nic nebrání.
Bohužel tomu však tak dějiny nechtěly, protože Václav Klaus následně neprošel vstupní zdravotní prohlídkou.
„Bohužel, gospodin Klaus, mám pro vás zlou zprávu,“ informoval ho sám Sergej Jevgenějevič Naryškin o tého, pro Václava Klause tak smutné skutečnosti, „přestože jste génius, nemůžete být naším agentem.“
Václav Klaus zalapal po dechu.
„Ale Knížák říkal…,“ vypravil jenom ze sebe, než se mu zadrhl hlas.
„Já vím,“ pokýval soucitně hlavou Naryškin a přátelsky obejmul Václava Klause okolo jeho širokých ramen. „Vstupní psychotesty skutečně potvrdily, že jste génius. Ale vstupní lékařská prohlídka ukázala, že máte příliš citlivé prsní bradavky.
Stačí, když je vám někdo chvíli tře a jemně mne a vy zjihnete natolik, že se ke všemu přiznáte. To je u agenta GRU velmi výrazný kaz a proto vám nemůžeme nabídnout smlouvu.
Avšak neklesejte na mysli, gospodin Klaus!
Můžete pro nás pracovat i bez smlouvy. Rozdíl je jen v tom, že pokud byste měl smlouvu, vznikl by vám po dvaceti letech nárok na ruský výsluhový důchod ve výši 2000 rublů měsíčně. Jinak si ale vaší práce budeme cenit stejně, jako kdybyste pro nás pracoval na smlouvu.
Chcete pro nás pracovat i bez smlouvy?“
„Ano, chci pro vás pracovat bez smlouvy!“ vydechl Václav Klaus štěstím bez sebe, protože v Rusku vždy všechno dobře dopadne.
A tak Václav Klaus jedná tak, jako by byl agentem GRU, i když agentem GRU ve skutečnosti vůbec, ale opravdu vůbec není...
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně