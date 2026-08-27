Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč není Václav Klaus agentem ruské GRU

Prof. Václav Klaus není a ani nemůže být agentem ruské GRU, protože o tom neexistuje žádný relevantní právní důkaz...

Když Václav Klaus úspěšně prošel všemi vstupními psychotesty, ve kterých získal maximální možné ohodnocení (jako první člověk v historii), zdálo se, a i on sám byl o tom pevně přesvědčen, že tomu, aby se stal prominentním agentem slovutné GRU, už nic nebrání.

Bohužel tomu však tak dějiny nechtěly, protože Václav Klaus následně neprošel vstupní zdravotní prohlídkou.

„Bohužel, gospodin Klaus, mám pro vás zlou zprávu,“ informoval ho sám Sergej Jevgenějevič Naryškin o tého, pro Václava Klause tak smutné skutečnosti, „přestože jste génius, nemůžete být naším agentem.“

Václav Klaus zalapal po dechu.

„Ale Knížák říkal…,“ vypravil jenom ze sebe, než se mu zadrhl hlas.

„Já vím,“ pokýval soucitně hlavou Naryškin a přátelsky obejmul Václava Klause okolo jeho širokých ramen. „Vstupní psychotesty skutečně potvrdily, že jste génius. Ale vstupní lékařská prohlídka ukázala, že máte příliš citlivé prsní bradavky.

Stačí, když je vám někdo chvíli tře a jemně mne a vy zjihnete natolik, že se ke všemu přiznáte. To je u agenta GRU velmi výrazný kaz a proto vám nemůžeme nabídnout smlouvu.

Avšak neklesejte na mysli, gospodin Klaus!

Můžete pro nás pracovat i bez smlouvy. Rozdíl je jen v tom, že pokud byste měl smlouvu, vznikl by vám po dvaceti letech nárok na ruský výsluhový důchod ve výši 2000 rublů měsíčně. Jinak si ale vaší práce budeme cenit stejně, jako kdybyste pro nás pracoval na smlouvu.

Chcete pro nás pracovat i bez smlouvy?“

„Ano, chci pro vás pracovat bez smlouvy!“ vydechl Václav Klaus štěstím bez sebe, protože v Rusku vždy všechno dobře dopadne.

A tak Václav Klaus jedná tak, jako by byl agentem GRU, i když agentem GRU ve skutečnosti vůbec, ale opravdu vůbec není...

Autor: Karel Trčálek | čtvrtek 27.8.2026 5:50 | karma článku: 11,02 | přečteno: 109x

Další články autora

Karel Trčálek

A. Babiš sice už mluví z cesty, ale hlavně, že maká pro naše lidi na rozdíl od opozice!

Není dne a hodiny, kdy by Andrej Babiš nemakal pro naše lidi a neměnil naši, Fyjalou zdevastovanou zemi, ve skutečný ráj, v němž nebude žádná proradná opozice a žádní prolhaní novináři z České televize...

26.8.2026 v 10:07 | Karma: 25,25 | Přečteno: 369x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Výročí 21. srpna oslavuji spolu s prof. V. Klausem na ruské ambasádě

V roce 1968 jsme byli podruhé osvobozeni od fašismu, což nám ČT, hlásná trouba opoziční a hradní válečné propagandy důsledně zamlčuje...

21.8.2026 v 15:00 | Karma: 25,04 | Přečteno: 457x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Malá noticka k článku „Výročí srpnové okupace a procitnutí vojína Ivo Kulicha“

Nadpis výše uvedeného článku mě zaujal okamžitě. „Tvl, to není možné, jak je ten svět malý!“ byla moje bezprostřední reakce, když jsem tento nadpis spatřil

21.8.2026 v 10:05 | Karma: 22,36 | Přečteno: 393x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Levičák L. Větvička obviňuje Českou televizi z levičáctví. To by nevymyslel ani Havel

Přívrženec nacionálního socialismu Ladislav Větvička nenávidí levičáckou Českou televizi, v jejíž radě sedí majitel soukromé televize Luboš Xaver Veselý...

20.8.2026 v 10:56 | Karma: 24,06 | Přečteno: 528x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Když napíšu, že Babiš je dobro a někteří lepší lidé si se mnou dovolí nesouhlasit

Andrej Babiš je požehnáním pro tuto naši zemi, jeho vláda neoslavila ještě ani rok u vesla a už sklízíme bohaté plody její práce. Bohužel, ještě se stále najdou lidé, kteří to nedokážou ocenit, ale už se na ně taky vaří voda!

18.8.2026 v 11:13 | Karma: 27,06 | Přečteno: 408x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.
22. srpna 2026  12:54

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.
22. srpna 2026  8:41

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.
25. srpna 2026

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.
23. srpna 2026

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...

Krupka vybaví školy SOS tlačítky, učitelé je budou nosit i na procházky

27. srpna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Krupka na Teplicku začala vybavovat školy a školky nouzovými tlačítky SOS, která v případě potřeby...

Konec přestupování a dlouhé chůze. Trolejbus zajede až do nemocnice

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...
27. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Se začátkem školního roku zahájí v Plzni provoz nová trolejbusová linka. Unikátností linky 49,...

Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění

Omezení na 30 km/h v minulosti postihlo například trať mezi Libercem a Žitavou....
27. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Opakované poškozování kabelů a zabezpečení trati i přejezdu na polském území komplikuje v...

Peugeot 408. Sexy Francouz, který umí sbalit holku i čtyři tašky do Tater

Peugeot 408: auto, které se nechce vejít do jedné škatulky.
27. srpna 2026  9:01

Na parkovišti se za ním lidé otáčejí. Peugeot 408 pořád působí jako auto, které přijelo z...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3334
  • Celková karma 22,48
  • Průměrná čtenost 836x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.