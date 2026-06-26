Proč nemá bývalý komunista doc. Ševčík radost z toho, že prezident pojede na summit NATO?
Bůhví od čeho má docent Ševčík tak umaštěné vlasy.
„Asi od toho, jak jsem si do nich utíral mastné ruce od samé radosti z toho, že jsem se díky ústavním soudcům, které jmenoval Pavel, dostal do parlamentu, protože podvodné koalici SPD na základě podezřele rychlého nálezu Ústavního soudu stačilo ke vstupu do Sněmovny 5% hlasů.
Nebýt ústavních soudců, tak nejsem poslanec, Okamura nemá imunitu a Babiš vládu,“ domníval se sám doc. Ševčík, když jsem ho zeptal, proč má tak umaštěné vlasy.
Pokud má docent Ševčík proto tak umaštěné vlasy, potom nechápu, proč se neraduje z toho, že titíž soudci pustili prezidenta na summit NATO.
„Kdo jiný, než bývalý komunista docent Ševčík, by se měl radovat z toho, že ústavní soudce, bývalý komunista Pavel Šámal, jmenovaný bývalým komunistou Milošem Zemanem, prohlásil, že účast prezidenta na summitu NATO je ústavní zvyklostí, a proto bude prezident, bývalý komunista Pavel, členem delegace vedené premiérem, bývalým komunistou Babišem, spolu s bývalým komunistou ministrem obrany Zůnou a bývalým podržtaškou agenta KGB a GRU Klause, ministrem zahraničí Macinkou?“ ptám se.
Ale nikdo mi zatím neodpovídá, protože není v naši zemi nikoho, kdo by nebyl v čase ústavního puče střízlivý natolik, aby mi odpovědět mohl...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře