Proč Ježíš nenapsal žádnou knihu - odpověď Tvrdoňové
Paní Tvrdoňová si dala náramnou práci, aby mi vysvětlila, proč po sobě Ježíš nenechal žádnou knihu.
Toto úsilí paní Tvrdoňové plně chápu, protože kdyby Ježíš nebyl Boží syn, nebo, nedej, Bože, ani neexistoval, tak by se paní Tvrdoňové zhroutila její víra v to, že bude žít věčně právě proto, že věří tomu, že Ježíš existoval a že je Boží syn.
Paní Tvrdoňová se tedy potřebovala především utvrdit ve vlastní víře, v tom, že ona bude žít věčně, protože je „křesťanka“, kdežto vyznavači pohanských bludů budou navěky zatraceni, protože neuvěřili v Ježíše Krista.
Ale odpověď na to, proč Ježíš nenapsal žádnou knihu, je mnohem prozaičtější.
A tato odpověď zní: „Křesťanství je uměle vytvořené náboženství, jehož hlavním cílem je ovládnutí mas lidí věřících v to, že když budou věřit v něco tak prostinkého a banálního jako je křesťanství, tedy slib spásy založený na tom, že budu v něco věřit. A to je celé, víc za tím nehledejme.“
Expanze křesťanství, o které se paní Tvrdoňová zmiňuje, byla cíleně podporována a vrcholí ediktem Milánským, kdy se z tzv. křesťanství stala jediní povolené náboženství, které umožňovalo jeho tvůrcům ovládat celou římskou říši.
Argument, že Ježíš nic nenapsal, protože byla drahá kůže, jak se snaží argumentovat, paní Tvrdoňová, je opravdu zásadní...
Už před tzv. evangelii vznikala duchovní díla, která svým rozsahem a hloubkou překonávají jak evangelia, tak i slavný Starý zákon. Ano, myslím ta díla, která paní Tvrdoňová s typickým křesťanským despektem nazývá pohanskými bludy.
Proč byla například napsána Mahabhárata a Bhagavhagíta mnoho let před tzv. Kristem, když je Ježíš Boží syn, který přišel zjevit pravdu kamsi do okolí Jeruzaléma, ačkoliv koncept spásy jako nirvány byl hlásán dávno před ním v těchto spisech?
Je-li Boží slovo zjeveno toliko v Bibli, co je potom zjeveno v těchto spisech, jež vznikly v nejlidnatějších oblastech starověkého světa dávno před tzv. Biblí?
Proč se jejich autoři obtěžovali sepisováním něčeho takového místo toho, aby jako Ježíš, o několik století později, šířili své dílo toliko ústně?
Ostatně, i sám Ježíš, je dle svých evangelijních výroků, čerpá spíše z těchto děl, než ze Starého zákona, kde není o spáse ani slovo, ano, Ježíš je dle svých výroků spíše brahmán než křesťan, kterého z Ježíše udělal sv. Pavel a ti, kteří vytvořili křesťanství.
Paní Tvrdoňová potřebuje dokázat, že Ježíš skutečně existoval a byl Božím synem, aby se utvrdila, že právě kvůli tomu bude spasena.
Ale na tom zda Ježíš byl či nebyl ani trochu nezáleží, stejně jako cesta ke spáse, k zániku vlastního já, jak jspásu ostatně definuje i sám Ježíš, nespočívá v tom, že budeme věřit tomu, že Ježíš vstal skutečně z mrtvých, protože byl, musí přece být Boží syn...
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Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře