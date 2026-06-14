Proč je nejsrandovnějším poraženým fotbalového zápasu s Jižní Koreou Andrej Babiš?
Pan učitel vylezl z Moravy a měl o důvodu naši prohry na MS světa fotbalu hned jasno, protože plavání na něj působilo meditativním účinkem.
„Může za to Babiš! Jeho Babiš chce schválit zákon proti neziskovkám financovaných ze zahraničí, mezi které patří i fotbalový svaz, který je největší neziskovka financovaná ze zahraničí!
Proto naši fotbalisti schváln ě prohráli, aby dostali co nejmíň peněz a vláda nezrušila fotbalový svaz, protože je to neziskovka financovaná ze zahraničí!“ informoval mě objektivně a vyváženě o skutečné příčině naši prohry.
„Máte recht,“ souhlasil jsem a dodal, „a to buďte rád, že nečtete tu žumpu Forum 24, protože tam psali, že Babiš sledoval fotbal v České televizi, o které říkal, že ji nikdy nesleduje!“
Ale to jsem neměl dělat. Jen, co jsem se zmínil o žumpě Forum 24, pan učitel skočil zase do Moravy a plaval znakem ještě rychleji než Vladimir Salnikov, takže se mi za pár sekund ztratil z dohledu v ohbí řeky, o Volgo, Volgo, řeko širá!
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře