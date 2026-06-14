Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proč je nejsrandovnějším poraženým fotbalového zápasu s Jižní Koreou Andrej Babiš?

Hlavní vinu na porážce našich udatných fotbalových reprezentantů nese vláda Andreje Babiše, protože je to spiknutí!

Pan učitel vylezl z Moravy a měl o důvodu naši prohry na MS světa fotbalu hned jasno, protože plavání na něj působilo meditativním účinkem.

„Může za to Babiš! Jeho Babiš chce schválit zákon proti neziskovkám financovaných ze zahraničí, mezi které patří i fotbalový svaz, který je největší neziskovka financovaná ze zahraničí!

Proto naši fotbalisti schváln ě prohráli, aby dostali co nejmíň peněz a vláda nezrušila fotbalový svaz, protože je to neziskovka financovaná ze zahraničí!“ informoval mě objektivně a vyváženě o skutečné příčině naši prohry.

„Máte recht,“ souhlasil jsem a dodal, „a to buďte rád, že nečtete tu žumpu Forum 24, protože tam psali, že Babiš sledoval fotbal v České televizi, o které říkal, že ji nikdy nesleduje!“

Ale to jsem neměl dělat. Jen, co jsem se zmínil o žumpě Forum 24, pan učitel skočil zase do Moravy a plaval znakem ještě rychleji než Vladimir Salnikov, takže se mi za pár sekund ztratil z dohledu v ohbí řeky, o Volgo, Volgo, řeko širá!

Autor: Karel Trčálek | neděle 14.6.2026 9:42 | karma článku: 23,03 | přečteno: 516x

Další články autora

Karel Trčálek

Nemá nakonec prezident Petr Pavel v Ankaře domlouvat kšefty pro Koláře?

Jasně, že má! Prezident Pavel měl v Ankaře jménem České republiky podepsat smlouvy, které by zavazovaly Českou republiku k biliónovým nákupům amerických zbraní. Naštěstí mu v tom místopředseda vlády Macinka zabránil!

14.6.2026 v 7:28 | Karma: 21,22 | Přečteno: 326x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Petr Macinka se zasloužil o čisté toalety na ministerstvu zahraničí

Za minulé vlády byly toalety v Černínském paláci postrachem všech slušných lidí. Od nástupu Petra Macinky se už v Černínském paláci na toalety nikdo nebojí

11.6.2026 v 5:56 | Karma: 21,79 | Přečteno: 295x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Kam až může vést článek o kontroverzní vítězce Rolland Garros? K napsání ruské literatury!

Všechna ruská literatura je ve své podstatě iniciována a inspirována článkem o kontroverzní vítězce Rolland Garros...

9.6.2026 v 18:32 | Karma: 21,06 | Přečteno: 403x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

O tom kam až může vést nenávist ke všemu ruskému a o kontroverzní vítězce Rolland Garros

Zasílám rovněž svůj příspěvek do soutěže o nejlepší článek o tom, kam až může vést nenávist ke všemu ruskému...

9.6.2026 v 16:57 | Karma: 18,66 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Preziden P. Pavel dnes spáchal politickou sebevraždu před zraky celého národa

Po dnešním politickém debaklu si od prezidenta P. Pavla nevezme ani pes kůrku chleba, i kdyby ta kůrka chleba byla s kosteleckou uzeninou...

8.6.2026 v 18:45 | Karma: 35,98 | Přečteno: 3706x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

10. června 2026  9:05

Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

ilustrační snímek
16. června 2026  20:24,  aktualizováno  20:24

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...

Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

ilustrační snímek
16. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...

Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

ilustrační snímek
16. června 2026  19:31,  aktualizováno  19:31

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
16. června 2026  5:02,  aktualizováno  19:39

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...

Karel Trčálek

  • Počet článků 3280
  • Celková karma 23,49
  • Průměrná čtenost 842x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.