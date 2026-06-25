Prezident Pavel vyhrál válku o Ankaru, ale prohrál bitvu o Hrad
V redakci deníku TO panovalo nadšení a ani sám soudruh Stoniš neskrýval slzy dojetí.
„Je to tam! Je to tam! Pavel vyhrál válku o Ankaru, ale prohrál válku o Hrad!“ jásal soudruh šéfredaktor Stoniš, „sice pojede do Ankary a tam zařídí nějaké kšefty pro Koláře, sice nevím jak, když tam nebude nic podepisovat, ale my už jsme o tom jednou psali, tak to bude pravda.
Ale čert vezmi nějaké kšefty pro Koláře, těch pár miliard navíc ze státního rozpočtu, které bude muset Babišova vláda dát na kšefty pro Koláře nás už nezabijí!
Pro nás, nezávislé novináře, kteří se držíme vládní linie a kteří vládní linii obhajujeme, protože Babiš je stejný konzervativec jako my, tady všichni v redakci, je důležité, že je Pavel lídrem opozice stejně jako Havel, který se taky nedržel vládní linie!
Havel, nebo Pavel, však my s nimi zatočíme!
Já, soudruzi a soudružky, bych Pavla volil, kdyby nejel Ankary. Řekl bych si, je to chlap, umí přijmout porážku, řekl bych, si že orel much nelapá, že si zachoval důstojnost, když se nepřel s nějakými fracky ve vládě a pokorně před nimi sklonil hlavu.
Ano, to bych jako, starý nezávislý novinář ocenil. Ale takto si to u mě pohnojil, soudružky a soudruzi!
Pro mě je Pavel mrtvý muž a my, uvědomělí novináři, kteří držíme vládní linii, nesmíme dovolit, aby to vypadalo jako prohra vlády!
Je vám to jasné?
Nesmí to vypadat jako prohra vlády, za to nás platí!“
Všem to bylo jasné, ale přesto se ho soudružka Káťa zeptala: „Jestli jsem to dobře pochopila, tak za všechno může evropská vrchnost?“
„Ano, Kátěnko, za všechno může evropská vrchnost, pochopila jsi to správně,“ přikývl šéfredaktor Stoniš a něžně svým hranatým palcem rozmáčkl švába, který lezl soudružce Kátě po jejím nádherném čelíčku...
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