Prezident Pavel ukázal v Chile mravní dno. Jeho vrácení pera je protiústavní!
Mám obrovské štěstí, protože náš soused, který pracoval jako řidič autobusu, a momentálně je nezaměstnaný, je skvělým znalcem ústavního práva, a tak díky němu vím, co si mám myslet o prezidentu Pavlovi, jehož uvažování je uvažováním bolševika. Soused mi vždy velmi ochotně vysvětlí, proč je veškeré jednání prezidenta Pavla protiústavní.
Dnes na mě už soused křičel dálky: „Pavel vrátil pero v Chile v rozporu s Ústavou ČR!“
„To se dalo čekat. Ten chlap, neví, kde má dno!“ odplivl jsem si, když soused ke mně doběhl celý udýchaný. „Opravdu prezident, který spojuje národ tím, že protiústavně vrátí v Chile ukradení pero. IQ hodné šicího stroje!“
„Je to nedůstojné prezidenta republiky! Chovat se takto protiústavně a ještě v zahraničí!“ dštil soused síru. „Pavel neměl nic podepisovat! Zahraniční politiku dělá, podle Ústavy, vláda a Macinka! Prezidentovy podpisy jsou protiústavní a proto je protiústavní vrácení pera, protože prezident nemůže mít, podle v ústavy, u sebe v zahraničí žádné pero, protože nesmí nic, podle Ústavy, podpisovat, takový podpis není směroplatný!“
„Takhle to má nacvičený Pávek, to není gesto jeho dobročinnosti, ale protiústavní Provokace. Je ho ovečky ho vynáší do nebes, ale spíše je na cestě do zapomenutí, protože já ho volit nebudu, tak přísahám!“ přísahal jsem a já, na rozdíl od prezidenta Pavla, který v Chile ukázal morální dno, svoje přísahy neporušuji!
Karel Trčálek
Koho opoziční strany navrhnout odvolat příští týden?
Vláda odvolala už např. ředitelku Národní galerie, či ředitele VZP či ředitele KRNAP. Opozice to vládní šestikoalici závidí a chtěla by odvolávat taky...
Karel Trčálek
Trump potřebuje, aby ho někdo umravnil. A proto musí jet Petr Pavel na summit NATO
Šílený rozvědčík na Hradě se už docela utrhl z řetězu, když kvičí a dožaduje se účasti na summitu NATO. Ať tam jenom jede, když chce dostat nakládačku od nejskvělejší amerického prezidenta a Ježíšova nejlepšího kamaráda!
Karel Trčálek
V Maďarsku nešlo o svobodné volby, ale o státní převrat řízený Bruselem a Kyjevem!
Naši lidi nejsou hloupí a nedají se obalamutit médii, která jako šílená oslavují porážku Viktora Orbána v maďarských volbách. Naši lidé dobře vědí, že to byl státní převrat, který provedl Zelenský s Uršulou, aby pokračovala válka!
Karel Trčálek
Paní Kateřina Lhotská jako chytrá horákyně
Prezident Pavel byl sice už třikrát na summitu NATO, ale protože je lídrem opozice, nemá na summitu co dělat, protože by nedokázal vysvětlit snížení obranných výdajů...
Karel Trčálek
Pět důvodů, proč by prezident Pavel neměl jet na summit NATO
Každému vzdělanému člověku musí být jasné, že pokud premiér Fialy pravidelně nabízel opozičnímu prezidentovi Zemanovi účast na summitech NATO, tak nyní nemá prezident Pavel na tuto účast žádný nárok, protože je jen hlava státu...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře