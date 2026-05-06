Prezident Pavel trpí institucionální schizofrenií, myslí si, že je absolutistický panovník

K tomu závěru neochvějně dospěl Jan Zahradil, který zocelený dvaceti lety europoslancování, dělá autentického poradce autentickému ministru zahraničí Macinky. Kdo si to nemyslí, je málo platné, podřadný člověk zralý na deratizaci

Jan Zahradil klečel před Macinkou a držel se za hlavu.

„Já se ti v tom Bruselu, člověče, asi těch dvacet roků, co jsem tam byl, asi dočista zbláznil!“ zoufal si nebohý poradce ministra zahraničí. „Já ti asi trpím nějakou národnostní schizofrenií, nebo co! Já už ani nevím, jestli jsem Evropan, Čech, Rus nebo Číňan!

Já už jsem možná víc Číňan než Čech!“

„No, ale aspoň jsi autentický. Jako já,“ ušklíbl se Macinka.

„Ano, aspoň jsem autentický,“ přikývl Zahradil stále se drže za hlavu. „Víš, v Bruselu se ke mně liberální elity chovaly jako k podřadnému člověku. Ani pořádně nažrat mi nedaly a venčily mě jednou za dva dny, takže si dovedeš představit, jak to asi v mém kotci vypadalo.

Ale Číňani se ke mně chovali vždy hezky. Okoupali mě, nakrmili, mazlili se mnou, pořád se na mě usmívali a splnili mi každé moje přání.

Chtěl jsem dům na Riviéře?

Měl jsem ho!

Chtěl jsem luxusní byt maximálně pět minut chůze od náměstí Nebeského klidu?

Měl jsem ho!

Jo, jediní Číňani se ke mně v Bruselu chovali jako lidi!

A teď to mám v kebuli krapet zmatený.

Jsem Čech nebo Číňan?

Protože, kdybych byl Číňan, tak je nás víc jak miliarda a naší vedoucí silou je komunistická strana v čele se soudruhem Si!“

„Možná seš už víc Číňan než Čech, potom co sis musel v Bruselu protrpět,“ ušklíbl se Macinka. „Ale hlavně seš skvělej deratizér. Máš dost jedu na krysy?“

„Jo, mám ho plné kapsy,“ přikývl Zahradil.

„Tak to dnes vezmi přes Stínadla, tam jsou samí podřadní lidi, nasyp jim to studní, ať můžeme v klidu vládnout, když jsme tak autentický,“ nařídil Macinka Zahradilovi.

„Už běžím!“ vyskočil Zahradil a běžel splnit Macinkův příkaz, protože Macinka byl jeho nadřízený a nadřízený se musí v Číně poslouchat...

Autor: Karel Trčálek | středa 6.5.2026 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Karel Trčálek

Komu opravdu záleží na demokracii, měl by dnes vyrazit na dlouhý pochod k Českému rozhlasu

Opozice se snaží rozvrátit Českou republiku, která se díky nynější vládě dostala z nejhoršího. Ale naštěstí tu máme účastníky prvomájových průvodů, kteří nedovolí, aby se naše země opět dostala do područí liberálů a Sudeťáků!

5.5.2026 v 9:15 | Karma: 24,60 | Přečteno: 432x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Summit NATO není sraz bývalých lampasáků, prezident Pavel si o Ankaře může nechat jen zdát

Zahraniční politiku dělá vláda a ne prezident, který dělá jenom předvolební kampaň. Pan Macinka toho v Ankaře udělá pro Českou republiku tisíckrát víc než bývalý lampasák, když tam všem vysvětlí, že existují jen dvě pohlaví

3.5.2026 v 16:20 | Karma: 23,54 | Přečteno: 463x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Karel Hynek Mácha, autor kultovního Máje, byl závislý na sexu

Zase tady máme první máj, lásky čas, kdy se v průjezdech domů k sobě tulí milenecké dvojice a od východu se blíží vítězové nad fašismem...

1.5.2026 v 19:00 | Karma: 18,09 | Přečteno: 359x | Diskuse | Ostatní

Karel Trčálek

Paní K. Lhotská by si měla líp hlídat Donalda Trumpa

Donalda Trumpa by si měli líp hlídat. Ne, nemyslím jeho ochranku, myslím naše lidi s červenými kšiltovkami na svých roztomilých hlavinkách...

30.4.2026 v 20:44 | Karma: 22,47 | Přečteno: 371x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Vystrčil ztratil zábrany, nůž vražený do zad našich čínských přátel je útokem na nás!

Naše lidi zachvátilo zděšení! Po státním převratu chystaném rozvědčíkem na Hradě, po vrácení majetku Sudeťákům, chtěl předseda Senátu Vystrčil vrazit nůž do zad našich čínských přátel!!!

29.4.2026 v 5:53 | Karma: 23,53 | Přečteno: 379x | Diskuse | Společnost
Karel Trčálek

  • Počet článků 3248
  • Celková karma 23,42
  • Průměrná čtenost 843x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

