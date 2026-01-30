Prezident Pavel svojí zbabělostí právě prohrál volby, pan Macinka je jasný morální vítěz!
Petr Macinka se při obraně demokracie, k níž ho ostatně zavazuje jak poslanecký slib, tak především jeho svědomí, zachoval jediným možným správným způsobem, protože proti největším bolševikům, kteří pregnantně ohrožují naši demokracii, se má bojovat právě jejich bolševickými zbraněmi, nic jiného na ně platí. Pan Macinka naštěstí studoval vysokou školu a proto se dokázal poučit z krizového vývoje, jelikož k situaci, kdy se prezident pohyboval mimo ústavu, už jednou v naší historii došlo, ale naštěstí to pro náš národ dopadlo tehdy dobře.
Venku za okny sněžilo a prezident Beneš konečně zůstal s premiérem Gottwaldem o samotě.
„Přišel jste kvůli té vládní krizi, pane premiére?“ zeptal se prezident Beneš unaveným hlasem.
„Ano, pane prezidente, přišel jsem kvůli demisi těch demokratických šmejdů, které živíme z vlastních daní,“ přikývl Klement Gottwald a pokračoval, „pokud nepřijmete jejich demisi, pane prezidente, popřete tím výsledky demokratických voleb. V nich jsme drtivě zvítězili nad libtardy, kteří se s tím evidentně nechtějí smířit, že už se náš lid nechce nechat ožebračovat a proto chystají puč.
Pokud přesto trváte na tom, že jejich demisi nepřijmete, musím vás důrazně varovat před těmito bolševickými manýry, protože se tak budete pohybovat mimo rámec ústavy, z níž jasně vyplývá, že zdrojem moci je výlučně lid.
A lid si přeje s těmi zrádci a kolaboranty, kteří nás zaprodali Západu, zatočit a jednou provždy skoncovat, aby už neškodili, aby už nikdy nemohli z naší republiky udělat spálenou zemi.
Nechci na vás samozřejmě nijak naléhat, nechci vám nijak rozkazovat, nechci vám, jako demokrat, nařizovat, jak máte v této, pro naši zemi v tak osudovou chvíli postupovat, jak se máte rozhodnout. Vy jste prezident, hlava státu a byli jsme to i my, komunisté, kteří jsme vás za hlavu státu zvolili.
Ale považuji za nutné vám sdělit, že by bylo velmi smutné, kdybych měl odtud z Hradu odcházet s prázdnou, kdybych odtud nenesl nic, co by potěšilo naše voliče a naše lidi. Ano, měl byste vědět, že teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak s vámi dál, pane prezidente.
Můžete získat klid, když budeme mít ve vládě místo demokratických šmejdů svoje lidi, skutečné odborníky. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní příklad kohabitace. Podporu strany i lidu mám, o sovětských poradcích ani nemluvě.
Chápu, že se nenecháte vydírat, ale politika je o kompromisech, pokud ještě chcete mít na něco vliv. Buď je možné vše, nebo není možní nic, stačí váš jediný podpis, stačí přijmout demisi demokratických šmejdů.
Ve středu jedu do Moskvy, kde budu mít zásadní schůzky.
Co jim tam má říct, pane prezidente?
Že už nemáte žádnou možnost, jak u nás ovlivňovat dění, protože jsme převzali veškerou moc v republice?“
Premiér Gottwald se s úšklebkem zahleděl na prezidenta Beneše.
Ten se chvíli díval do prázdna a pak přisunul k premiérovi list papíru: „Tady máte, co chcete. Podepsal jsem to už ráno, pane premiére. Chci jen jedno, aby se v ulicích nestřílelo. Moc vás o to prosím.“
„Ujišťuji vás, pane prezidente, že se střílet nebude. S tím, co jste mi teď dal, se určitě střílet nebude, s tím, co jste mi dal, se bude jen věšet. A co se váš týče, myslím, že bude stačit, když abdikujete až v červnu. Nebo máme v Rudém právu napsat, že máte na svědomí Lidice, protože jste vydal rozkaz k atentátu na Heydricha a tak eskaloval válečný konflikt, zbytečně provokoval Němce?
To byste jistě nechtěl, to by nechtěl nikdo. Moc vám děkuji, pane prezidente. Naši lidi už mě čekají na Václavském náměstí. Až jim to ukážu, budou štěstím bez sebe, že budeme mít od těch demokratických šmejdů, od těch štěnic navždy pokoj. Závěrem mi proto, pane prezidente, dovolte, abych vám jménem našich lidí poděkoval a popřál do posledních měsíců jak vašeho prezidentování, tak i života co nejvíce odvahy,“ rozloučil se premiér Gottwald srdečně s prezidentem Benešem, aby mohl chvátat na Václavské náměstí, kde už na něj čekali naši lidi.
Tenkrát to dopadlo pro naši zemi dobře. A protože se pan Macinka dobře poučil, dopadne pro naši zemi jistě dobře i tentokrát a Pavlovi jeho bolševické manýry neprojdou!
Karel Trčálek
My jsme Petr Pavel, my jsme Petr Fiala, my neseme plamen svobody a demokracie!
Ač drtivě poražen ve volbách, neustal Petr Fiala ve své záškodnické činnosti a stále hází klacky pod nohy nám, našim lidem, při obnově spálené země, která tu po něm zůstala jako memento jeho totalitární liberální demokracie...
Karel Trčálek
Tak hroznou vládu jako teď, jsme tady opravdu ještě neměli!
Od prvních sekund svého jmenování maká Andrej Babiš na tom, abychom se my, naši lidi, měli líp. Přesto se stále ještě najdou deklasované liberální živly, kteří nechtějí, abychom se měli líp a proto zpochybňují dosažené úspěchy!
Karel Trčálek
Před dvaceti lety byl zavražděn František Mrázek. Podle policie měl vraždu provést Slovák
Za vraždu Františka Mrázka nebyl nikdo nikdy obviněn, i když policisté, kteří ji vyšetřovali, dospěli k závěru, že jejím pachatelem je jistý Slovák...
Karel Trčálek
Svobodná diskuze o vystoupení z EU nesmí být žádné tabu!
Kdykoliv se objeví názor, že by bylo lepší vystoupit z EU, objeví se spousta odmítavých reakcí. Tomu se musí učinit přítrž!
Karel Trčálek
Bývalý komunista Pávek alias Pavel se setkal s papežem a pro někoho to je malý zázrak...
Když se papež srdečně vítá s bývalým členem KSČ, je to malý zázrak, k něčemu tak pokryteckému by se Kateřina Konečná, nebo soudruh Gottwald, sám biřmovaný katolík, nikdy nepropůjčili!!!
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
U arény budou řádit drifteři
Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na...
Zimní sen 2026. Klub českých turistů v Olympijském festivalu. představí zimní turistiku a táboření
Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22....
Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním...
Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie
Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 3190
- Celková karma 23,15
- Průměrná čtenost 846x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře