Prezident Pavel, morální maják vysoce čnící nejen nad hrobem Jana Palacha
Naše dědina není žádná díra, vždyť k nám zajíždí i hybridní trolejbus z nedalekého krajského města s velmi pohodlnými sedadly.
A přestože máme jen něco přes šest stovek obyvatel, nebojíme se už ničeho, ani drahých energií, ani benzínu za stovku, a odvážně kráčíme, jako celá naše země, s novou dobou, která teď nastala, dobou plnou oprávněného optimismu, protože ti, co mají makat, skutečně makají, a nežvaní jako ti, před nimi.
A ovšem i spravedlivého hněvu, kdy, my, naši lidé, již máme naše Česko na prvním místě, tvrdě zúčtujeme se všemi těmi, kteří zradili, kteří kolaborovali, kteří nás špinili a zavírali do temnic jen proto, že jsme nevěřili jejím liberálním lžím, s těmi, po nichž zůstala spálená země a zástupy ožebračených důchodců, kteří nevědí, jestli jim vůbec zbudou peníze na zpáteční letenku z Dubaje.
Ano, naše vesnice není velká, to přiznávám. Ale i my odhodlaně kráčíme s novou dobou a proto máme i u nás v obci morální maják, tedy osobu, která nám ukazuje správnou cestou v této nové době, kdy už se u nás Ukrajinci nemají mnohem líp než naši lidi, jak tomu bylo ještě docela nedávno, kdy naše vláda panáčkovala před zuřivou Ursulou z Bruselu.
Tímto morálním majákem byl v naší obci jednomyslně zvolen strýc Burčák. Ano, je to on, který nám nyní svým červeným obličejem svítí na cestu z fialových temnot ke světlým zítřkům, k nimž nás v nerozborné jednotě vede naše pracovitá vládní šestikoalice, jež zvyšuje důchody takovým tempem, že si důchodci ani nestačí každý měsíc pořizovat nové auto, protože tolik nových aut ani Čína nedokáže vyrobit (mluvím samozřejmě o autech se spalovacím motorem).
Když jsme zvolili strýca Burčáka naším morálním majákem, neváhal ten ani chvilku a nasoukal se do své staré dobré milicionářské uniformy, kterou musel, ke své velké lítosti, ze sebe svléci po listopadovém podvodu, jež zorganizovala zlá StB (vedle které ovšem existovala ještě dobrá StB, s níž spolupracoval na tom, aby bylo pro naše lidi líp, Andrej Babiš).
Ale zatímco tehdy musel strýc Burčák se sebezapřením sundat svou milovanou milicionářskou uniformu (na které se třpytila rudá hvězdička člena okresního štábu), tak si prezident Pavel, známější pod jménem Pávek, dál klidně studoval na rozvědčíka, aby se nakonec zmanipulovanou a válkychtivou sebrankou nechal zvolit za prezidenta, ovládaný americkými zbrojaři, kteří nejnověji chtěli prodat Ukrajině čtyři naše bitevní letadla, jež máme už dvacet let schované v hangárech, aby na ně, nedejbože, nepršelo!
Ne, taková zrada se neodpouští!
Někdo si musí svléci milicionářskou uniformu, protože souhlasil se vstupem vojsk, a někdo si dál studuje na rozvědčíka, i když taky schvaloval vstup vojsk, ale, na rozdíl od strýca Burčáka, převlékl kabát a porušil přísahu!
A strýc Burčák opravdu tu zradu Pávkovi nikdy neprominul. Protože kdyby ji prominul, byl by to i on, strýc Burčák, který by, stejně jako Pávek, zradil svou přísahu, když pohnutým hlasem přísahal, svíraje odhodlaně svůj samopal: „Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.
Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svoji politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím.
Jsem připraven chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život.
Tak přísahám!“
Ano, tak strýc Burčák přísahal a svou přísahu nikdy neporušil, jako ji porušil Pávek. A svou přísahu plní strýc Burčák i teď, když se ve své milicionářské uniformě prochází po dědině a plní funkci morálního majáku, který nám ukazuje správný směr v těchto nových lepších časech a v nových, konečně svobodnějších poměrech, protože Okamura sundal i ukrajinskou i bruselskou vlajku, aby tyto hadry nahradil vlajkou českou, jejíž Den budeme slavit 30. března, abychom měli být na co hrdí.
Šak sa aj děcka strýca Burčáka vyptávajú: „Už ste, strýcu Burčáku, odpustili Pávkovi tu jeho zradu?“
A strýc Burčáka jim na to praví: „Křivák by sa mi mosel v kapsi otevříť, kdybych tomu křivákovi měl odpustiť jeho viny, jako nám odpúšťajú naši viníci. Šak aj na něho raz dojde, ešte bude rád, dyž neskončí jako Fiala, co nás všecky ožebračil!“
A rudá hvězda na výložce se třpytí tak, jako by ani neuteklo žádných sedmatřicet roků, co strýc Burčák musel sundat svoji milicionářskou uniformu, jako by těch sedmatřicet roků bylo jen zlým snem a my jsme se z něho konečně probudili šťastní, že je všechno, jak má být, protože strýc Burčák, člen okresního štábu lidových milicí, má pořád na sobě svoji milicionářskou uniformu, protože on svou přísahu, díkybohu, nikdy neporušil...
Dobře jsem si ho jednomyslně zvolili, aby nám v dědině dělal strýc Burčák morální maják, takový morální maják nemají ani v Hradišču!
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře