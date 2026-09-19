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Prezident P. Pavel totálně ponížil P. Macinku, když ho přinutil, aby mu podal ruku

Karel Trčálek
Prezident Pavel si musel pozvat jordánského krále, aby přinutil Petra Macinku k podání ruky a teď je radostí bez sebe, že P. Macinku totálně ponížil…

Nejčastěji si podával Petr Macinka ruku s profesorem Václavem Klusem.

„Dobrou noc, pane profesore,“ tiskl Petr Macinka ruku profesora Václava Klause vždy, když navečer odcházel ze svého pracoviště v Institutu Václava Klause, řádně po sobě uklidiv výsledky své celodenní lopoty.

„Dobrou noc, Petře. Ať se vám o mně něco hezkého zdá,“ loučil se profesor Václav Klaus se svým oblíbeným učedníkem.

„O vás se mi zdají vždy jen hezké věci, pane profesore!“ ujistil svého učitele Petr Macinka a teprve v tu chvíli pustil jeho ruku ze své.

Ale s prezidentem Pavlem si Petr Macinka podal ruku jen několikrát. Mohla za to extrémní kohabitace a taky vzpomínky na profesora Václava Klause, které nechtěl Petr Macinka znesvětit tím, že by příliš čast podával ruku prezidentovi Pavlovi.

Ale tentokrát musel Petr Macinka po delší době přece jen prezidentovi ruku podat. Mohl za to jordánský král, kterého si kvůli tomu pozval prezident Pavel na Hrad.

„Nikdy pro mě nebudeš to, co je pro mě pan profesor Václav Klaus, ty jeden komunistický lampasáku! Jemu jedinému jsem jako hlavě státu slíbil věrnost!“ vmetl Petr Macinka svým pohledem do prezidentovi Pavlovi do jeho tváře, aby odešel z Hradu jako vítěz, to jen mediální opoziční a protivládní žumpa to zase celé obrátila naruby!

Autor: Karel Trčálek | sobota 19.9.2026 14:00 | karma článku: 7,13 | přečteno: 64x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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