Prezident P. Pavel svým pomlouváním české vlády v zahraničí klesl na morální dno
Prezident Pavel má temnou komunistickou minulost a proto nikdy nečetl Zápisky z cest Václava Klause, který byl nejlepším českým prezidentem a který na svých zahraničních cestách nikdy nepomlouval českou vládu, natož aby na ni činil zjevné narážky.
Ale protože je Pavel rudý bolševik, pomlouvá českou vládu, kam přijede.
„Turek je odpudivá lidská bytost,“ vykládá každému v zahraničí Pavel na potkání.
„Ještě odpudivější než Trump, nebo Trumpova dcera Ivanka?“ ptají se v zahraničí, překvapení tím, že v Česku může existovat někdo tak odpudivý.
„Ještě odpudivější. Je to blonďatá hnida, lidská veš, parazit, kterého je třeba deratizovat,“ říká prezident na adresu nebohého Filipa Turka.
„To je strašné, že musíte žít v takové zemi! Nejlepší bude, když vyhlásíte Rusku válku a ono celou vaši zemi zničí i s tím odporným Turkem!“ radí v zahraničí Pavlovi, jak se zbavit hnidy Turka.
A tak prezident Pavel vyhrožuje Rusku raketovým útokem, aby zničilo naši zemi i s Turkem, protože mu to poradili v zahraničí a tím se dopouští vlastizrady.
Naštěstí jsou ale v Rusku moudří lidé a z vyhrožování bývalého rozvědčíka si nic nedělají. Kdyby Rusku vyhrožoval raketovým útokem Václav Klaus, už dávno by naše země neexistovala, protože Václav Klaus je profesor a v Rusku ho kvůli jeho liberální politice berou vážně...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře