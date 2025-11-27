Prezident P. Pavel musí napravovat chyby voličů při volbách. Je třeba, aby to Čechy bolelo
Pan Pokojný byl čestný a poctivý člověk.
Když našel na ulici ztracenou peněženku, nejenže ji poctivě vrátil, ale ještě do ní přidal něco svých peněz, aby nebylo pochyb o jeho poctivosti.
„Já už se prostě takový narodil!“ vysvětloval, proč je takový poctivec.
Snad právě proto, si ho Babiš vybral, že na něj převede celý svůj majetek, aby se vyhnul střetu zájmu, protože dobře věděl, že mu pan Pokojný Agrofert zase vrátí, až jednou, bůhví kdy, nebude zase premiérem.
A víte, co udělal ten starý poctivec pan Pokojný?
Hned jak se stal Andrej Babiš premiérem, vybral pan Pokojný všechny svoje vlastní úspory a vrátil občanům této země, všechno o co je okradl Fiala!
„Je to moje povinnost, když mám teď ten Agrofert, vrátit z vlastního všem občanům to, co jim Fiala ukradl, když to pan Babiš lidem slíbil.
Nechci, aby to Čechy bolelo, že je pan Babiš premiér, tak jsem jim to radši vrátil ze svého, vždyť je to jen pár miliard, to mě nezabije,“ vysvětlil mi pan Pokojný, proč to udělal.
Jeden by až nevěřil, kolik poctivosti se vejde do jednoho jediného člověka!
Karel Trčálek
Byl armádní generál A. Liška ve skutečnosti převlékačem kabátu a zrádcem?
Pan Ziegler napsal článek o armádním generálu Aloisi Liškovi. Nejspíše nedopatřením opomněl pan Ziegler napsat, že armádní generál A. Liška byl možná i převlékačem kabátů...
Karel Trčálek
Fico a Orbán nechtějí válku za humny, proto podporují Trumpův skvělý mírový plán
Fico a Orbán jsou jediní rozumní politici v Evropě, kteří chápou, že jedinou podmínkou míru je kapitulace Ukrajiny a její postupná likvidace. Na rozdíl od těch, kteří by za mír nejraději bojovali do posledního Ukrajince...
Karel Trčálek
Ukrajině mír nepřeji, přeji mír Rusku!
Fanatičtí liberálové chtějí zničit Rusko, proto vyvolali válku na Ukrajině, která velmi ochotně prováděla genocidu ruskojazyčného obyvatelstva a pak sama, podporovaná fanatickými liberály napadla Rusko. A vy ji za to přejete mír?
Karel Trčálek
Pan Horner prožívá dny deprese z toho, že na Ukrajině jsou pořád ještě fašisté
Jářku, taková depka, to není žádná legrace. Ale snad už se blýská, s tím, jak se nezadržitelně blíží fronta, na lepší časy!
Karel Trčálek
Pouťové oslavy 17. listopadu jedné paní spisovatelky
Glosa, která stihla vyjít. Vzpomínky na oslavy 17. listopadu, které se nám zvrhly. A pochvala jedné paní spisovatelky...
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře