Prezident i opozice kritizují výši deficitu, výdaje na obranu by však chtěli zvýšit
Musel jsem dlouho čekat, než pan učitel vyleze na břeh z řeky Moravy, kde si plnil svůj sen, že vydrží plavat znakem proti proudu celé dvě hodiny, což se mu i hravě podařilo.
Ale sotva se pan učitel ocitl na břehu, už jsem se k němu hnal s pugétem rudých růži, abych mu jménem našeho uličního výboru blahopřál a gratuloval k nevídanému úspěchu.
„Gratuluji vám, pane učiteli!“ stiskl jsem mu ruku a pak mu do ní dal pugét rudých růži, „opozice a prezident kritizuje Babiše za rozpočtový schodek, a přitom chtějí zvýšit výdaje na obranu!
Vy jste ovšem, na truc opozici a prezidentovi dokázal, že jsou to pokrytci, protože ačkoliv jste kritizoval Fialovu vládu za podfinancování školství, teď mlčíte, když školství dostane mnohem víc, než ministr školství sliboval a proto podíl výdajů na vzdělání klesne a platy učitelů se asi taky nebudou nijak závratně zvyšovat.
Tomu se, pane učiteli, říká železná vůle a železná kázeň, takhle se uskrovnit, aby se nezvyšoval státní dluh a bylo zase líp!“
Pugét růží byl tak velký, že za nimi šťastného pana učitele nebylo vidět a říkal-li něco, tak ho ani nebylo slyšet, neboť růže, a to se o nich ví už dlouho, spolehlivě pohltí i kvílení sirén při jejich zkoušce, natož lidský hlas...
zdroj: iDNES Rozpočet školství kritizují experti, Plaga chce jednat o navýšení - iDNES.cz
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Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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