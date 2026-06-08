Preziden P. Pavel dnes spáchal politickou sebevraždu před zraky celého národa
Bývalí vojclové nemají na zasedání vlády co dělat, tam patří jen poctiví a slušní lidé.
Bohužel to prezidentovi Pavlovi jeho vodiči neřekli a tak se ten nebožák vypravil na zasedání vlády, aby se tam doprošoval účasti na summitu NATO. To by Václav Klaus nikdy neudělal, aby se cpal tam nejen tam, kde ho nikdo nechce, ale hlavně tam, kde je úplně zbytečný, protože za snížení výdajů na obranu není odpovědný prezident, ale vláda, konkrétně tedy Fialova vláda, což může na summitu NATO vysvětlit jedině Babiš a ne prezident, který je vůdcem liberální opozice, která nás chce zatáhnout do třetí světové války.
A tak přijde prezident na zasedání vlády a nikoho nezajímá, nikdo se s ním vůbec nebaví, ani ministr zemědělství ne, který se jinak baví úplně s každým.
Jenom Macinka se prezidenta zeptá: „Co tady chcete? Vypadněte odtud, nikdo tady není zvědavý na bývalé lampasáky!“
Ale lampasák Pavel si nejspíš opravdu myslí, že je v nějaké válce a tak neustoupí, drží svěřené pozice přesně podle rozkazu od Koláře.
A nejenže neustoupí, ale ještě řekne Macinkovi: „Přinesl jsem vám dárek, pane ministře.“
„Jaký dárek?“ zachmuří se Macinka.
„Tady ten,“ podá lampasák nejlepšímu ministrovi zahraničí umaštěnou krabici od donutů.
Macinka krabici otevře a vytáhne z ní pistoli ČZ a podiví se: „To je pro mě?“
„Ano, to je pro vás. Je v ní poslední náboj,“ usměje se lampasák Pavel a dodá. „Voják ví, co má udělat, když mu zbývá už jen poslední náboj. Hodně zdaru, pane ministře!“
Ne, bývalí vojclové opravdu nemají na zasedání vlády co dělat, tam patří jen poctiví a slušní lidé...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře