Převlékání zelených kabátů

Už jste to slyšeli, čau lidi? Prý se očekává nebývalý rozvoj oděvního průmyslu. Poté, co se stal americkým prezidentem D. Trump se masově začaly převlékat kabáty...

Andrej Babiš byl vždy patriot.

Vždyť taky proto vstoupil do KSČ a proto mu i nabídli spolupráci se Státní bezpečností.

„Heleď, soudruhu, ty seš přece velkej patriot, my to o tobě víme, nemysli si. Co ti to udělá, když nám tuhle podškrábneš tenhle ten vázací akt. Je to tvoje patriotská povinnost!“ přemlouvali Andreje Babiše estébaci (ti hodní, ne ti zlí).

A to bylo jednou jedinkrát, kdy Andrej Babiš lhal, kdy zapřel sám sebe, kdy se nepřihlásil ke svému patriotismu.

„Heleďte, soudruzi, já bych vám to rád podepsal. Ale koukněte se na mě. Jakej já jsem ve skutečnosti patriot? Vždyť já jsem spš tenhleten internacionalista než patritot. Vždyť to by mě ani nevzali do strany, kdybych nebyl tenhleten internacionalista a neznal dějiny mezinárodního dělnickýho hnutí! Já vám to podepsat nemůžu, to by byl podvod, to by bylo spiknutí, kdybych vám to podepsal!“ lhal Babiš, poprvé a jedinkrát ve svém životě.

„Tak to se nedá nic dělat. Tak to my tě musíme holt poslat do Maroka, když seš ten internacionalista,“ pokrčili rameny estebáci.

A jak řekli, tak udělali, poslali Babiše do Maroka, když jim to nechtěl podepsat, zatímco třeba takový konzervativec Klaus musel za trest dřepět celé roky v ČSBS.

Ale ve skutečnosti byl Babiš samozřejmě patriot.

A jak se říká, jednou patriot, navždy patriot!

A tak, když se někde sejdou nějací patrioti, nemůže tam chybět mezi nimi Andrej Babiš.

Hned přiběhne a vykřikuje: „Já jsem taky patriot! Já jsem taky patriot!“

„Hele, když seš patriot jako my, tak řekni něco proti EU, ať dokážeš, že seš opravdu patriot. Třeba tuhle Orbán nemůže EU ani cejtit, ty, prachy z Bruselu, co ho živěj, mu smrděj div ne jako zkažený vejce, jako záprdky,“ říkají patrioti.

„Jo, nemůžu ty jejich miliardy ani cejtit, protože to jsou Sorosovy miliardy,“ odplivne si Orbán, který býval kdysi mladým liberálem, než zjistil, že liberální elity chtějí zničit Maďarsko a tak se stal taky patriotem jako Babiš.

A to je vždy voda na Babišův patriotský mlýn.

„Já žádnej green deal nikdy nepodepsal,“ spustí hned Babiš a pokračuje, „já to celou noc jako jedinej vetoval. A co vetoval Fiala? Zeptejte se lidí, co vetoval Fiala? Fiala nic nevetoval, on má jen Antibabiše, neumí nic jiného, než jen pořád dokola opakovat, že green deal podepsal Babiš, že Babiš okradl důchodce, že Babiš udělal z Česka spálenou zemi!

Zeptejte se lidí, oni vám to potvrděj!

Ale já nic nepodepsal, žadnej green deal!

Já si vzal jen ty miliardy na řepkový pole, kvůli motýlům, aby měli kde žít, ty motýle, to je všecko, zbytek jsou jen Fialovy lži a spiknutí!

Já vždycky říkal, že green deal je mrtvej! Už když jsem si bral vod Bruselu ty miliardy, jsem to říkal, protože já dokážu vždy uznat svoji chybu. Proto jsem vzal ty miliardy, protože je green deal mrtvej!

Musíme se vrátit k ropě, uhlí a k levnýmu ruskýmu plynu!

Musíme je spalovat, protože je to rozumný, to je naše jediná naděje, že evropský tradiční křesťanský rodiny budou moct platit účty, takhle to spalovat, jak to říká Trump, kterej do podzimních voleb ukončí válku na Ukrajině, takže já zruším tu naši muniční iniciativu, skrz kterou Fiala vokrádá naše občany.

Když se spaluje ropa, uhlí a plyn, tak jsou i motýle. Běžte se podívat k nějaký uhelný elektrárně, nebo na jižní spojku, kolik je tam motýlů!“

Babiš domluví a patrioti ho začnou plácat po zádech: „Seš patriot! Seš největší patriot ze všech nás patriotů, seš patriot všech patriotů!“

Inu, co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš a my jsme našli patriota Babiše…