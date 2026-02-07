Převlékač kabátů Pavel exhiboval na olympiádě, tentokrát v oblečení českých sportovců
Už dlouho mi nebylo tak dobře, jako když jsem se díval na zahájení olympijských zimních her a slyšel pískot, kterým nejen diváci, ale i sportovci v Miláně přivítali prezidenta Pavla a jeho manželku.
Zatímco se před týdnem hrstka placených pochlebovačů dožadovala na Staroměstském náměstí a v Uherském Hradišti státního převratu, po němž by se u nás moci chopila vojenská junta v čele s generálem Řehkou, který by okamžitě poslal všechny naše zbraně a vojáky na Ukrajinu, zatímco by prezident Pavel vyhlásil dlouho slibovanou mobilizaci, dali diváci v Miláně jasně najevo, co si myslí o rozvědčíkovi na Hradě.
„Voni pískaj! Normálně na něho pískaj!“ kvičel jsem nadšením, když se z televize linul pískot na českého prezidenta několik sekund, než se ho České televizi podařilo zcenzurovat a nahradit umělou inteligencí vygenerovaným jásotem.
Ale jeden známý sledoval zahájení olympiády ve slovenské televizi, která neměla žádný důvod pískot na prezidenta Pavla cenzurovat a ten mne hned mne řetězovým e-mailem informoval, že takový pískot ještě neslyšel.
„Turek do vlády! Chceme mír, ne válku! Bolševiku, táhni!“ skandovali navíc diváci v Miláně, jak mne informoval v e-mailu jiný známý, který taky sledoval zahájení olympiády ve slovenské televizi, protože České televizi nevěří ani její logo, když se tam od rána do večera lže a nic jiného.
Vůbec mi nebude vadit, když na olympiádě nezískáme žádnou medaili (i když Martině bych tu zlatou moc a moc přál, už kvůli tomu, že ji Fiala nepostavil Babišem slíbenou halu) a ani by mi nevadilo, kdyby naši hokejisté prohráli všechny své zápasy rozdílem minimálně pěti branek.
Pískot, kterým byl v pátek počastován rozvědčík Pavel, byl pro mne rajskou hudbou a tento okamžik zůstane v mé paměti navěky zapsán jako největší zážitek ze zimní olympiády v Miláně, kde byl v roce 313 vydán edikt, který učinil z křesťanství náboženský mainstream a kde byl následně v roce 2026 po zásluze vypískán český prezident, což by se Miloši Zemanovi na žádné olympiádě nikdy nestalo...
Karel Trčálek
Lze člověka opravdu odsoudit bez soudu? V EU ano!
Nemusíte žít v Rusku, abyste vypadli z okna. Úplně stačí, když budete žít v EU a tvrdit, že Rusko není agresor a za válku na Ukrajině může kolektivní Západ...
Karel Trčálek
Stojíme pevně za prezidentem Pavlem navzdory té svoloči, která teď vládne!
V neděli se český národ jasně postavil na správnou stranu, která se aktuálně nachází za pozadím prezidenta. Ale přijde čas a budeme na té správné stát my, naši lidi!
Karel Trčálek
I u nás v Uherském Hradišti se demonstrovalo za rozvědčíka na Hradě!
A samozřejmě u toho nesměla chybět Česká televize, aby navodila dojem, že za ufňukánkem, kterému šlápl pan Macinka na bebíčko, stojí celý národ. Jenže my, naši lidé, dobře víme, že opak je pravdou!
Karel Trčálek
Demonstrace na Staromáku byla fakt síla. Tolik neskrývané nenávisti jsem ještě neviděl!
Včera na Staroměstském náměstí exhibovali ti, kteří drtivě prohráli volby a kteří adorují největšího bolševika, zbabělce, udavače a pučistu, aby si tím sami nad sebou vynesli ortel věčného zatracení. Na Turka si zvracet nenecháme!
Karel Trčálek
Bude europoslankyně K. Konečná v neděli demonstrovat za prezidenta rozvědčíka a bolševika?
Za koho jiného by už měla předsedkyně KSČM paní Konečná demonstrovat než za komunistického rozvědčíka a největšího bolševika na Hradě?
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře