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Premiér České republiky A. Babiš žádá po skandálu v Ceutě uzavření Schengenu pro Španělsko

Po skandálním vniknutí desetitisíců migrantů do španělského města Ceuta je každému soudnému člověku jasné, že je potřeba uzavřít Schengen pro Španělsko!

Oznámit, že českou fotbalovou reprezentaci (pokud se ovšem vůbec najdou hráči schopní reprezentovat) povede španělský trenér Denia zrovna v den, kdy do španělské exklávy v Maroku, města, jež se údajně jmenuje Ceuta, vnikly desetitisíce migrantů, kteří se dále chystají pokračovat do středních Čech, především pak na Podřipsko, je pořádné chucpe.

„Schengenský prostor je potřeba pro Španělsko potřeba okamžitě uzavřít!“ říká premiér Babiš, který v Maroku, odkud vtrhli migranti do španělské exklávy, dlouhá léta působil jako agent hodné StB a tedy zná dobře tamější poměry.

Plně s ním souhlasím. A dodávám, že je nejen potřeba okamžitě uzavřít schengenský prostor pro Španělsko, a tedy i pro Čechy, kteří letí na Kanáry či na víkend do Barcelony, ale je potřeba uzavřít i českou reprezentaci pro španělského trenéra!

Nebo chceme, aby za českou reprezentaci hráli nějací Yamalové, které koupali nějací Messiové ve vaničce, jen proto, že by je sem k nám přitáhl španělský trenér?

„Ne, to rozhodně nechceme! Chceme, aby za českou reprezentaci hráli Schickové, Součkové, Choří, prostě čeští šikulové!“ odpovídám nejen za sebe, ale i za premiéra Babiše, který si tak pro svoji vládu vysloužil další plusový bod!

Autor: Karel Trčálek | pátek 31.7.2026 15:28 | karma článku: 9,70 | přečteno: 101x

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Karel Trčálek

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Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

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