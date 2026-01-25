Před dvaceti lety byl zavražděn František Mrázek. Podle policie měl vraždu provést Slovák
Dnes uplynulo dvacet let od chvíle, kdy byl zavražděn pan František Mrázek.
Pana Františka Mrázka jsem osobně neznal. Ale přesto jeho předčasné smrti lituji, i když se o panu Mrázkovi vykládá všelicos, dokonce i to, že byl neomezeným vládcem podsvětí, kde v organické symbióze spolu koexistují zločin a politika v takové míře, že jsou jednou a toutéž lidskou činností.
Těchto řečí, které ulpívají na panu Františku Mrázkovi, nijak nedbám, i kdyby snad byly pravdivé a skutečně tomu tak bylo, že pan František Mrázek vládl podsvětí a měl, jak se říká, dlouhé prsty.
No a co, že byl snad pan František Mrázek neomezeným vládcem podsvětí?
Jeho smrti, tak předčasné a rovněž i násilné a brutální, hořce lituji.
„Kdyby teď pan František Mrázek žil, byl by teď jistě premiérem České republiky! A to premiérem nejlepším!“ hořekuji teď a lituji té šance, která byla promarněna, když kdosi, kdo nejspíše, podle toho, co se říká, zavraždil pana Františka Mrázka, nebyl ani Čech, ale Slovák.
„Se složkami, které měl pan František Mrázek na každého, bychom se teď měli mnohem líp, nepřešlapovali bychom na místě, byli bychom mnohem odvážnější, měli bychom se o poznání líp, kdyby byl František Mrázek českým premiérem!“ nemůžu se pořád smířit s tím, že byl pan František Mrázek před dvaceti lety zavražděn.
Ano, pan František Mrázek by byl dobrý premiér České republiky.
Ano, pan Fratišek Mrázek by byl tím nejlepším českým premiérem.
Ano, pan František Mrázek by byl ztělesněním všech úspěchů, které bychom dosáhli.
Ale pan František Mrázek byl před dvaceti lety zavražděn.
Pan František Mrázek byl zavražděn, aby se nemohl stát českým premiérem.
Ano, přiznejme si, že kdyby nebyl František Mrázek zavražděn, byla by Česká republika už dávno tím nejlepší místem k životu, místem, kde by se do invalidního důchodu, díky úspěšné a funkční důchodové reformě, odcházelo mnohem dřív...
Zdroj: idnes.cz Policie: Mrázka zastřelili kvůli Setuze. Vražda je promlčená - iDNES.cz
Karel Trčálek
