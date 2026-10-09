Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Prchne prezident Pavel do Černoučku, jak tvrdí strýc Burčák?

Karel Trčálek
No, on by měl prezident zavítat během voleb i do jiných obcí. Třeba do Zlína, aby tam svou ctěnou přítomností zvýšil účast, která ve Zlíně při minulých komunálních volbách dosáhla závratných 42,99% a to byl prezidentem Miloš Zeman

Strýc Burčák sa napíl burčáku, dobrého jablečného burčáku, po kerém nemosí člověk běžeť hned na latrínu, i když ho třeba vyslope pět litrů, nebo rovnú celý demižón.

„Tož letos sa mi burčák zasej podaříl. Víš, ogaro, já ti mám každý podzim takový strach, že sa ně ten burčák nepodaří, že ani z toho nemožu zaspať, dokáď ho neochutnám a nepřesvedčím sa, že sa mi zasej povédl jako každý rok,“ zářil strýc Burčák, že má letos zasej dobrý burčák.

„Tož to buďte rád, strýcu, že nemožete zaspať enem kvůli burčáku,“ pravíl sem a též si lokl strýcova burčáku. „Já zasej nemožu zaspať kvůli tomu dacanovi, co je včilej na pražském Hradě, kvůli tomu bolševikovi a kabátníkovi, co nám dělá v zahraničí enem ostudu!

Ten dacan bude na Hradě eště dva roky a já sa bojím, co tam všecko eště vymastí, šak on je schopný vyvolať aj třetí světovú válku, enem aby měli američtí zbrojaři zisky.

A včilej s těma volbama, co předvádí, že sa nehanbí!“

Začalo sa mi dělat rudo před očima a tak mňa strýc Burčák mosel rychle napojiť tým svojím skvělým burčákem.

„Kašli na něho, ogaro! Proč sa trápiť kvůli dacanovi, kerého z Hradu poženem za dva roky sviňským krokem?“ mávl rukú strýc Burčák.

„Ale volby sú svátkem demogracie!“ vykřikl jsem.

„To ja, to sú. A proto sa tú sviňú netrap,“ pravil múdře strýc Burčák a vzdychl. „Ňa trápí něco jiného než nějaká ludra na Hradě. Víš, jaká byla u nás v dědině účast v minulých obecních volbách? 43 %! Čuješ dobře! 42,94%. Ani ne polovica ľudí šla u nás v dědině k volbám. Díkybohu, vyhrálo ANO, šak sem ho aj volíl, šak ten zlínský primátor je správný chlap, šak aj zlínský hokej pozvedl, a Babiš nám už též brzo vrátí všecko, o co nás Fyjala okradl.

Ale aby k volbám nepřišla ani polovica ľudí, to je pro našu dědinu haňba!

Jak možu tej ludře na Hradě nadávať, že nejde k volbám v Černoučku, když u nás v dědině přišla k volbám necelá polovica ľuďí?

Šak budu vypadať sám jako blbec, aj v tom Hradišťu, co som čúl od pana učitela, přišlo k volbám o jedno procento věcej ľudí než u nás v dědině!

Tím sa trápím, ne nejakú ludrú na Hradě, že mosím žiť mezi blbcama, keří sú jak ta ludra, co ju za dva roky poženem z Hradu!“

Strýc Burčák měl zase pravdu. Těžko žiť mezi blbcama, keří nechodíja k volbám a těžko žiť mezi blbcama, keří sice k volbám přijdú, ale keří nevolí Babiša, protože čumí na Českú televizu.

A tak sem sa za strýca Burčáka aspoň pomodlíl: „Panenko Maria Hostýnská, ochraňuj strýca Burčáka na jeho cestách, na keré sa zase može zase vydávať, protože mu Babiš vrátil, o co ho Fyjala okradl, protože nebyť takých múdrých ľudí, jako je strýc Burčák, byli by na světě už jen blbci, keří nevolíja Babiša, kerý nám dává chléb vezdejší, amen!“

Autor: Karel Trčálek | pátek 9.10.2026 10:25 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Karel Trčálek

Blahopřál největší básník Jarek Nohavica ruskému Vůdci V.V. Putinovi k jeho narozeninám?

V plné síle a svěžesti oslavil ruský Vůdce Vladimir Vladimirovič Putin své další narozeniny. Gratuloval mu k nim i náš největší básník?

8.10.2026 v 10:18 | Karma: 23,16 | Přečteno: 412x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Hrůzná podoba hybridní války. Ruští agenti tajně používají finské toalety a nesplachují

Finsko, ve snaze se pomstít Rusku za svoji drtivou porážku v zimní válce, vstoupilo do NATO, ale tím si samo nad sebou vyneslo ortel, strašlivý Boží trest ho nemine!

7.10.2026 v 5:51 | Karma: 19,25 | Přečteno: 338x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Pan Lubor Petrzalka si v diskuzích neustále stěžuje na šikanu a teror ze strany lepševiků

Není diskuze, ve které by si pan Petrzalka nestěžoval na to, že ho neustále šikanují tzv. lepšolidé, neboli lepševici. Jak je možné, že stát něco takového vůbec dovolí?

5.10.2026 v 10:22 | Karma: 25,19 | Přečteno: 474x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Jak jsem se na národní svatováclavské pouti ocitl mezi hyenami

Někdy se člověk ocitne mezi hyenami, ale někdy se zase naopak ocitne hyena mezi lidmi, přičemž se tak nejnověji stala na národní svatováclavské pouti...

4.10.2026 v 8:19 | Karma: 19,88 | Přečteno: 455x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Filipa Turka vyváleli v hnoji, ale nevyšlo jim to. Filip Turek je opět připraven pracovat!

Tak to zase nevyšlo. Vyváleli F. Turka kvůli jeho autonehodě ve hnoji, nadávali mu, předem ho v očích veřejnosti odsoudili a on se nemohl bránit, protože policie nehodu stále vyšetřovala

3.10.2026 v 12:43 | Karma: 21,31 | Přečteno: 361x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...
7. října 2026  17:23,  aktualizováno  18:48

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...

Je jim 18 let a chtějí na radnici. V komunálních volbách kandiduje 643 benjamínků

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
9. října 2026  10:08

Komunální volby jsou mimo jiné soubojem generací. Letos se o místo v zastupitelstvu uchází 643...

Po vyproštění zakleslého kamionu jsou díry v silnici, rozsah poškození prověří laboratoř

Po vyproštění zaseknutého kamionu s nákladem zůstaly ve vozovce viditelné rýhy....
9. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Dlouhý zásah hasičů, při kterém se jim po mnoha hodinách podařilo vysvobodit zakleslý kamion...

Budoucím Ostrovákům. Fasáda Einsiedelnské kaple ukrývá časovou kapsli

Časovou kapsli ukrývá prostor objevený za erbem ve fasádě Einsiedelnské kaple.
9. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Několik aktuálních výtisků novin, říjnové vydání Ostrovského měsíčníku, platné mince a bankovky,...

Největší změna v povolování staveb. Developeři mají na rozhodnutí už jen pár týdnů

9. října 2026  9:54

Karel Trčálek

  • Počet článků 3367
  • Celková karma 22,41
  • Průměrná čtenost 833x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.