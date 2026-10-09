Prchne prezident Pavel do Černoučku, jak tvrdí strýc Burčák?
Strýc Burčák sa napíl burčáku, dobrého jablečného burčáku, po kerém nemosí člověk běžeť hned na latrínu, i když ho třeba vyslope pět litrů, nebo rovnú celý demižón.
„Tož letos sa mi burčák zasej podaříl. Víš, ogaro, já ti mám každý podzim takový strach, že sa ně ten burčák nepodaří, že ani z toho nemožu zaspať, dokáď ho neochutnám a nepřesvedčím sa, že sa mi zasej povédl jako každý rok,“ zářil strýc Burčák, že má letos zasej dobrý burčák.
„Tož to buďte rád, strýcu, že nemožete zaspať enem kvůli burčáku,“ pravíl sem a též si lokl strýcova burčáku. „Já zasej nemožu zaspať kvůli tomu dacanovi, co je včilej na pražském Hradě, kvůli tomu bolševikovi a kabátníkovi, co nám dělá v zahraničí enem ostudu!
Ten dacan bude na Hradě eště dva roky a já sa bojím, co tam všecko eště vymastí, šak on je schopný vyvolať aj třetí světovú válku, enem aby měli američtí zbrojaři zisky.
A včilej s těma volbama, co předvádí, že sa nehanbí!“
Začalo sa mi dělat rudo před očima a tak mňa strýc Burčák mosel rychle napojiť tým svojím skvělým burčákem.
„Kašli na něho, ogaro! Proč sa trápiť kvůli dacanovi, kerého z Hradu poženem za dva roky sviňským krokem?“ mávl rukú strýc Burčák.
„Ale volby sú svátkem demogracie!“ vykřikl jsem.
„To ja, to sú. A proto sa tú sviňú netrap,“ pravil múdře strýc Burčák a vzdychl. „Ňa trápí něco jiného než nějaká ludra na Hradě. Víš, jaká byla u nás v dědině účast v minulých obecních volbách? 43 %! Čuješ dobře! 42,94%. Ani ne polovica ľudí šla u nás v dědině k volbám. Díkybohu, vyhrálo ANO, šak sem ho aj volíl, šak ten zlínský primátor je správný chlap, šak aj zlínský hokej pozvedl, a Babiš nám už též brzo vrátí všecko, o co nás Fyjala okradl.
Ale aby k volbám nepřišla ani polovica ľudí, to je pro našu dědinu haňba!
Jak možu tej ludře na Hradě nadávať, že nejde k volbám v Černoučku, když u nás v dědině přišla k volbám necelá polovica ľuďí?
Šak budu vypadať sám jako blbec, aj v tom Hradišťu, co som čúl od pana učitela, přišlo k volbám o jedno procento věcej ľudí než u nás v dědině!
Tím sa trápím, ne nejakú ludrú na Hradě, že mosím žiť mezi blbcama, keří sú jak ta ludra, co ju za dva roky poženem z Hradu!“
Strýc Burčák měl zase pravdu. Těžko žiť mezi blbcama, keří nechodíja k volbám a těžko žiť mezi blbcama, keří sice k volbám přijdú, ale keří nevolí Babiša, protože čumí na Českú televizu.
A tak sem sa za strýca Burčáka aspoň pomodlíl: „Panenko Maria Hostýnská, ochraňuj strýca Burčáka na jeho cestách, na keré sa zase može zase vydávať, protože mu Babiš vrátil, o co ho Fyjala okradl, protože nebyť takých múdrých ľudí, jako je strýc Burčák, byli by na světě už jen blbci, keří nevolíja Babiša, kerý nám dává chléb vezdejší, amen!“
Karel Trčálek
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