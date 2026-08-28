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Pravicový extremismus? Už jste nějaký pravicový extremismus viděli?

Pravicoví extremisté jsou víceméně vyhynulý lidský druh, protože kam se podíváte, tam vidíte jenom bolševiky a zase jen bolševiky...

Když má redakce konzervativního Deníku TO poradu, je vždy legrace.

Nejinak tomu bylo i teď, když měl, jako vždy, slovo soudruh šéfredaktor Stoniš: „Soudružky a soudruzi, říkají o nás, že jsme pravicoví extremisté. Ale nedejme se tím zmást! My nejsme pravicoví extremisté! My jsme bolševici!

Vzpomínáte si, soudružky a soudruzi proč jel Pavel do Ankary?“

Jako první se přihlásila soudružka Rudá Káťa: „Aby tam uzavřel kšefty pro americké zbrojaře!“

„Správně, soudružko Rudá Káťo!“ přikývl soudruh Stoniš a zvedl zaťatou pěst. „A kdo je největším nepřítelem nás, bolševiků? Ano, správně největším nepřítelem nás bolševiků jsou američtí zbrojaři!“

„A taky Západ!“ zvedla svou zaťatou pěst i soudružka Rudá Káťa.

„Ano, i prohnilý Západ! A my ho zničíme, my proti němu budeme bojovat, protože jsme bolševici, zakroutíme krkem všem nepřátelům, naše revoluce pošle evropskou vrchnost na smetiště dějin, náš boj je bojem za svobodu, protože my, bolševici, vždy bojujeme za svobodu! Venceremos!“ vykřikl soudruh Stoniš.

„Venceremos! Za svět bez válek! Za naše lidi a jejich zájmy! Není místo pro přisluhovače evropské vrchnosti!“ zvedla i Rudá Káťa svoji pěst a byla to skutečně ozbrojená pěst našich lidí, chlupatá a tvrdá jako Pánovo kladivo..

Autor: Karel Trčálek | pátek 28.8.2026 9:41 | karma článku: 8,54 | přečteno: 67x

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Karel Trčálek

  • Počet článků 3336
  • Celková karma 22,18
  • Průměrná čtenost 835x
Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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