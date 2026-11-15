Právě mířím na Letnou, abych svrhnul Babišovu vládu, která škodí naši zemi jako tchoř
Ranní vzduch je mrazivý, ale jiskřivý a zrovna taková je i moje nálada, jiskřivá a bojovná. Jinovatka tiše křupe pod nohama a rudé, právě vycházející Slunce, je dobrým znamením pro dnešní den, pro dnešní neděli, která bude sváteční víc než jiné neděle.
„Majdan začíná!“ zpívá ve mně všechno, když usedám do přeplněného vlaku, který mě za několik hodin vysadí v Praze.
„Na ten náš státní převrat, soudružky a soudruzi“ objímáme se všichni ve vlaku a častujeme se horkým čajem s termosek, které jsme vyfasovali od Sorose, aby nám na Letné nebyla zima, protože v listopadu už může být zima a načasování demonstrace, na kterou míříme, samozřejmě není náhodné.
Cesta vlakem nám ubíhá. Na každé zastávce nastupují další a další lidské masy, někteří zmanipulovaní demonstranti už musí sedět na střeše vagónů, protože jinde není už místo a dá jim hodně práce, aby jim vítr neodnesl jejich večerníčkovské čepice.
„Dobrou noc, Babiši! Dobrou noc, vládo národní katastrofy! Ať žije Soros! Ať žije Bandera!“ směje se Večerníček, který jede s námi taky a pořád se dokola uklání, aby bylo vidět, že svoje slova myslí vážně.
„Dobro noc, Babiši! Dobrou noc, vládo národní katastrofy! Ať žije Soros, ať žije Bandera!“ smějeme se s Večerníčkem.
A proč bychom se nesmáli?
Dnes svrhneme vládu, která udělala z naší vlasti spálenou zemi, která nás chce osvobodit od televizních poplatků, aby mohla zvyšovat daně.
To je přece důvod k radosti!
Dnes na Letné zvrátíme výsledky zmanipulovaných voleb a vrátíme vládu nad naší zemí do rukou evropské vrchnosti, dnes se vrátíme tam, kam patříme, do bruselského žaláře národů, abychom se opět přihlásili k evropským hodnotám, abychom Rusku zasadili poslední smrtelnou ránu a zmocnili se jeho levného zemního plynu!
Dnes na Letné bude tato země našzase e, zase v ní budeme šířit svobodně jedině správnou liberální pravdu a kdo s námi nebude souhlasit toho umlčíme, toho necháme zmrznout, toho umoříme hladem, protože liberální demokracie nemá a ani nemůže mít slitování se svými nepřáteli, s těmi, kdo odmítají být svobodní!
Tam, na Letné, dnes rozhodneme o naší budoucnosti, tam postavíme všechny dezoláty mimo zákon, uděláme z nich otroky na stavbách obřích větrných parků, které budou za tisíc let tím, čím jsou dnes egyptské pyramidy!
Slunce je rudé, vzduch mrazivý, ale jiskřivý, čaj v termoskách horký, nic nestojí v cestě našemu vítězství, našemu hněvu, našemu zúčtování s těmi, kteří nás po volbách ponižovali a uráželi, kteří nás poslali do opozice, kteří nám chtějí vzít naše média!
Dnes zúčtujeme se všemi a bude to nelítostné zúčtování, my dobře víme, kdo je proti nám!
Jezdili jsme k Sorosovi, abychom se naučili, jak se vypořádat s dezoláty a my se s nimi vypořádáme, protože chceme žít ve věčné válce, ve věčné nenávisti ke všemu, co není liberální!
Takovou radost jako teď, když sedím ve vlaku a jedu na Letnou, nemívám ani o Vánocích. Již brzy bude konec lžím, kterými nás krmí vláda a alternativní média. Vládní představitele v lepším případě zavřeme do blázince, alternativní média a jejich pracovníky hezky povláčíme bahnem a dezoláty vyhodíme ze zaměstnání.
„Zase bude líp!“ vím a proto jedu na Letnou.
Jedu tam, jako tam jedete vy, jako tam v dnešním mrazivém jedeme všichni a Slunce nám a naši spravedlivé, protože liberální revoluci žehná svými krvavými paprsky.
P.S. A hned v pondělí vyhlásíme všeobecnou mobilizaci a pomašíruje se na Moskvu, ať mají američtí zbrojaři žně!
Karel Trčálek
Malá poznámka k naší současné svobodě a demokracii.
Začnu položením prosté otázky: Kdy zde bylo více svobody a demokracie? Za premiérování Fialy či za premiérování Babiše? Zdroj: https://blog.idnes.cz/babica/mala-poznamka-k-nasi-soucasne-svobode-a-demokracii.Bg26110480
Karel Trčálek
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem
Putin - oslava ruského pacifismu
Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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