Pouťové oslavy 17. listopadu jedné paní spisovatelky
Omlouvám se vám, ale mám v hlavě naprostý zmatek.
Ale aspoň, vím, kde se ten zmatek v mé hlavě vzal.
Vzal se tam, protože je zmatkem v hlavách mnohých lidí.
Když mají druzí lidi zmatek v hlavě, proč bych ho tam nemohl mít i já?
Možná máte v hlavě stejný zmatek jako já.
„A proč byste ho tam nemohli mít, když ho tam mám i já?“ ptám se
Vím minimálně o jedné spisovatelce, která má v hlavě zrovna takový zmatek jako já, ale určitě nebude jediná!
A teď přejděme rovnou k tomu zmatku, co mám v hlavě já!
Tak například nenávidím Havla, však víte proč, teď, jak byl 17. listopad se na nás odevšad valil havlovský odkaz.
Dělalo se mi z toho špatně, stejně jako jedné moc jedné fajn paní, která 17. listopadu 1989 na Národní třídě byla, však ji tam taky nynější prezident přetáhl pendrekem.
„Proč se na nás valí havlovský odkaz, když Havel 17. listopadu 1989 na Národní nebyl a nikdo ho nezmlátil?“ odplivuji si hnusem.
Sice někdo může namítnout, že Havel na Národní sice nebyl, ale zato byl několik let vězněn a od sedmdesátých let vyvíjel tzv. protirežimní činnost a byl vůdčí, nebo jednou z vůdčích postav opozičního, byť miniaturního hnutí.
Ale takové argumenty neberu, kdo to říká, dělá ze sebe jen šaška!
Havel nebyl na Národní, ale na Hrádečku a tím u mě jednoduše skončil a co dělal předtím, je mi úplně jedno!
Jenže je s Havlem jeden problém, který chtě nechtě musím přiznat.
Havel nechtěl u nás kapitalismus!
Ano, ten kapitalismus, který, spolu se soudružkami Konečnou a Maláčovou, nenávidím, a který ostatně ani většina lidí u nás v roce 1989 nechtěla, protože lidé nechtěli kapitalismus, ale chtěli se mít jen tak nějak líp, chtěli jezdit k moři na Sardinii a ne jen do Bulharska.
Jenže právě tento nenáviděný kapitalismus, který nechtěl ani Havel, u nás pod rouškou ekonomické transformace, rozuměj rozkradení majetku komunistickými rodinami a veksláky, zavedl, ano, Václav Klaus!
A z toho jsem trochu zmatený, stejně jako mnoho jiných lidí!
Václav Havel, agent CIA, sedící v kriminále, nechtěl kapitalismus, který u nás zavedl Václav Klaus, agent KGB, spokojeně vegetující v Prognostickém ústavu, čili tuzemské rezidentuře KGB spadající pod ÚV KSČ!
Uznejte, že je to prekérní situace, co mám v hlavě!
Klause adoruji pro jeho kritický postoj k EU, která u nás opět zavádí socialismus. Adoruji jej i pro jeho odvážný občanský postoj k válce na Ukrajině, když říká, že se Rusko brání, obklíčeno Západem.
Ano, tím Západem, který se celé čtyři roky nezmůže na kloudnou reakci a který, je podle samotného Václava Klause v těžkém úpadku, a přitom smrtelně ohrožuje Rusko, jež se musí bránit útokem, ačkoliv původně měl tento neschopný Západ útočit na Rusko, aby se zmocnil ruských levných surovin.
Ale tentýž Klaus zavedl u nás kapitalismus, který nenávidím, a který nebyl ničím jiným než rozkradením státního majetku těmi, již předtím na nás blahosklonně shlíželi z tribun, abych z tohoto rozkradení nemohl zároveň Václava Klause obvinit, protože stejně jako on nenávidím Václava Havla, který kapitalismus nechtěl a prosazoval občanskou společnost, namísto klausovské společnosti ovládané stranickými sekretariáty.
To, je zmatek co?!
A takových příkladů zmatků v hlavě mám mraky!
Neadoruji sice putinovské Rusko, ale budu mít velkou radost, když Rusko Ukrajinu zničí, protože ji podporoval Fiala. Rusko sice bombarduje Ukrajinu, ale já tomu říkám obrana, protože Rusko se musí bránit Západu, jemuž se směji pro jeho neschopnost.
Vzpomínám, jak tehdy vládnoucí moc nechala zmlátit studenty na Národní a nenávidím liberály za to, že mi dnes brání vyslovit svůj názor, že Jarek Nohavica nespolupracoval z StB dobrovolně, a to tak, že mi umožňuje tento můj názor zveřejnit.
Vím, že dnes zase žijeme v totalitě, a vím, že komunistický režim mlátil studenty.
Nenávidím Západ pro jeho nesvobodu, a obdivuji Rusko, kde vypadávají lidé z oken.
Obviňuji Západ z vraždění Slovanů, jsem proti tomu, aby se u nás zbrojilo, a zároveň bojuji za mír tak, že schvaluji ruskou agresi na Ukrajině a ruské zbrojení považuji za mírovou iniciativu.
Nenávidím prezidenta Pavla, protože byl v KSČ a následně zradil, když převlékl kabát a volím komunisty, protože ti nikdy nezradili!
Bojím se války, do které nás chtěl zatáhnout Fiala, ale v případě, že nás Rusko kvůli tomu skutečně napadne, v rámci své obrany, seberu se a uteču před ruskými hordami někam na Západ, ačkoliv mojí nejoblíbenější knížkou je Mistr a Markétka.
Prostě, jak říkám, mám v hlavě zmatek nad zmatek!
Ale víte, co je důležité a hlavní?
Že přes ten zmatek, co mám v hlavě, se ani trochu nepovažuji za člověka dokonale zmanipulovaného, ale naopak, považuji se za člověka velmi moudrého, protože vím, co je pravda, a kdybych snad někdy váhal, co je pravda, tak si tuto svoji pravdu dovedu rychle dohledat na internetu...
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře