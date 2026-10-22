Politický coming-out Kateřiny Konečné. Z komunistické internacionalistky je patriotka
Vydržím poslouchat celé hodiny příjemně modulovaný, dá se říct éterický hlas Kateřiny Konečné, když jeho majitelka, blonďatá severská lvice, vznáší nekonečně dlouhou obžalobu bruselského fašistického režimu, který se dopustil všech možných zločinů proti lidskosti, a proti němuž jsou i vyhlášené komunistické pracovní lágry učiněným rájem na zemi, kde si jsou všichni rovni.
Přesto mě coming-out Kateřiny Konečné nijak nepřekvapil. A nejen proto, že jsem už dlouho tušil, že Kateřina Konečná není tím, za co ji všichni mají, totiž za fanatickou komunistku, takového ožralu a Stalinova lokaje Gottwalda v sukních.
Nepřekvapil mne, protože se mi s ním Kateřina Konečná sama s dostatečným předstihem svěřila.
„Musím se vám k něčemu přiznat,“ řekla mi, pohazujíc svou blonďatou hřívou. „Nejsem komunistka. Už dlouho to tuším, že jsem patriotka a proto moje srdce bije pro Ukrajinu. Už nechci dál žít ve lži a proto se chystám učinit krok, který možná překvapí některé čtenáře Naší pravdy.
Ale moje rozhodnutí je neměnné. Moje srdce bije pro Ukrajinu a proto vstoupím v europarlamentu do frakce Patrioty pro Ukrajinu.
Hnusím se vám proto?“
Kateřina Konečná se mne tázavě podívala.
„No, trochu se mi kvůli tomu hnusíte. Patrioty na Ukrajinu bych určitě nedodával, protože ruský prezident Putin má abnormálně vyvinuté humanitární cítění. Ale protože máte éterický hlas, jsem ochoten vám to prominout, protože zamilovanému srdci člověk neporučí,“ odpustil jsem Kateřině Konečně.
A co vy, také ji odpustíte za to, že vstoupila europarlamentní frakce Patrioty pro Ukrajinu?
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
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