Podle četnosti zpráv to vypadá, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě

Podle toho, jak o nich bez přestání někteří lidé stále referují, to může vypadat, že jsou Rusové nejpočetnější výpravou na olympiádě

Nechybělo mnoho, a panu učiteli se mohlo jeho oblíbené koupání v Moravě škaredě nevyplatit. Kdybych náhodou nešel kolem a na poslední chvíli ho z ledové vody nevytáhl pomocí dlouhého klacku, který jsem mu podal, stoje v bezpečí na břehu, bůhví, jak by to s ním dopadlo, protože Morava je v těch místech, kde pan učitel volal o pomoc, opravdu divoká a nezkrotná.

„Co to máte, proboha, na krku, pane učiteli? Vždyť vás to mohlo stáhnout úplně ke dnu!“ divil jsem se, když jsem viděl, jak se na krku zachráněného pana učitele houpou řádově nižší desítky olympijských medailí, zlaté, stříbrné i bronzové.

„To jsou olympijské medaile, které by vyhráli ruští sportovci, kdyby jim nezakázali účast na olympiádě,“ odpověděl pan učitel. „Sám jsem se je vyrobil, abych tak vzdal hold persekuovaným ruským sportovcům!“

„A s tím jste šel do vody? Vždyť vás to mohlo stáhnout ke dnu!“ žasl jsem.

„Nechtěl jsem je nechat ležet na břehu, aby mi je Fiala neukradl, tak jsem si je nechal na krku,“ vysvětlil mi pan učitel a roztřásl se, chudák, zimou.

„Tu máte, napijte, se, ať se zahřejete!“ podal jsem panu učiteli termosku s tatranským čajem, kterou nosím vždy při sobě.

„Děkuji, je to moc dobré, už mi není zima,“ poděkoval mi pan učitel a na jeho tváři se rozhostil blažený výraz jako by Rusové na olympiádě opravdu startovali...

Autor: Karel Trčálek | neděle 22.2.2026 8:56 | karma článku: 7,42 | přečteno: 61x

Macinka škodil v Mnichově, prezident Pavel navštívil Českou republiku. Děsivý rozdíl!

Je v naši zemi ještě spousta pomatených lidí, kteří důvěřují bolševikovi na Hradě. Těmto pomateným lidem je potřeba trpělivě vysvětlovat, že i oni mají ještě stále možnost vyléčit se ze své pomatenosti...

20.2.2026 v 10:07 | Karma: 34,51 | Přečteno: 3562x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Historik Blažek napsal na FB pravdu o komunistickém rozvědčíkovi, načež byl zablokován!

Co na to Minář? Svolá na Staromák demonstraci libtardů proti brutální cenzuře nepohodlné pravdy o našem milovaném panu prezidentčíkovi?

19.2.2026 v 18:00 | Karma: 22,50 | Přečteno: 597x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Vyloučení ukrajinského sportovce. Má pravdu Martin Doktor nebo Petr Pavel?

Víte, pane kolego, točit se tady na nějakých fotkách na přilbě v době, kdy je zakázána účast sportovcům celé země kvůli politickým důvodům, jsou pro mne jen takovými tanečky mezi olympijskými vajíčky...

13.2.2026 v 12:00 | Karma: 25,13 | Přečteno: 518x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Češi i přes špatné počasí spontánně vycházejí do ulic. Podpora Pavla je doslova masová

Masová demonstrace diváků České televize, která ožebračuje důchodce svým výpalným, na podporu komunistického rozvědčíka ukázala všem Čechům směr a připomněla jim, v co ve skutečnosti věří a co si opravdu přejí...

12.2.2026 v 6:07 | Karma: 25,85 | Přečteno: 501x | Diskuse | Společnost

Karel Trčálek

Mnozí spoluobčané nestojí na správné straně. Tak to bohužel je

Ale nemylme se, nejde o žádné urážky, leč o prosté konstatování pravdy, protože mnozí naši lidi nemají ten správný morální maják, který by jim ukázal tu správnou cestu...

11.2.2026 v 10:00 | Karma: 12,47 | Přečteno: 176x | Diskuse | Společnost
Karel Trčálek

  • Počet článků 3205
  • Celková karma 23,70
  • Průměrná čtenost 847x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

