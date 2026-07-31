Podle aktivistické novinářky K. Lhotské se prezident Pavel svým vetem mstí vládě!
Redakční porada v Deníku To se začala jako vždy dvouhodinovým politickým školením soudruha šéfredaktora Stoniše, v němž soudruh Stoniš kladl, jako vždy, důraz na správnost politických názorů všech členů redakce, které se musí vyznačovat, jak soudruh Stoniš výslovně zdůraznil, zejména bezvýhradnou podporou vládní politiky a a neustálým připomínáním úspěchů, kterých vláda dosáhla a není těch úspěchů jistě málo, např. zamýšlené snížení podpory v nezaměstnanosti.
„Chce ještě někdo něco říct?“ zeptal se soudruh Stoniš, když skončil politické školení.
„Já bych chtěla něco říct, soudružky a soudruzi,“ přihlásila se Káťa.
„Něco o evropské vrchnosti?“ zeptal se soudruh Stoniš.
„Ne, chtěla bych tentokrát něco říct o prezidentovi Pavlovi,“ sklopila Káťa svá kukadla.
„O bolševikovi na Hradě? To je taky nosné téma. Mluv, soudružko!“ vyzval soudruh Stoniš Káťu.
„Prezident Pavel se zase odkopal, je to mstivý bolševik!“ řekla Káťa rozhodně a hořící tváří pokračovala. „Rozdíl mezi takovým Macinkou a prezidentem Pavlem je očividný!
Zatímco se Macinka nemstí, protože má dost rozumu, prezident se mstí, protože nemá rozum žádný a všechno, co říká, není z jeho hlavy. Ta je totiž prázdná. Všechno, co prezident papouškuje, nejsou jeho vlastní slova, ale je to jen našeptávání jeho poradců, především Koláře, který pracuje v žoldu amerických zbrojařů. S nimi mu prezident v Ankaře sjednal kšefty v objemu stovek miliard, zatímco Macinka vyjednal Babišovi zásadní projev před státníky, kteří se pak Babiše ptali, proč nám prezident Pavel dělá ostudu.
A stejně tak, když Macinka před volbami slíbil, že pohlídá Babiše, aby se nezvyšoval deficit státního rozpočtu, měl to čistě z vlastní hlavy, protože je to pravicový politik a ví, že se deficity státních rozpočtů nemají zvyšovat a proto je nutné zlikvidovat neziskovky, aby byl státní rozpočet vyrovnaný.
Ale prezident Pavel o nezvyšování deficitu státního rozpočtu před prezidentskými volbami ani nepípl. A ejhle ho kosa, teď má vyrovnanosti státního rozpočtu plnou hubu!
A přitom je evidentní, že to nemůže mít ze své duté hlavy, protože mu to našeptali opoziční ekonomové, že by se rozpočtová pravidla neměla rozvolňovat. Ale vtip je v tom, že tito opoziční ekonomové vůbec ekonomice nerozumí a proto je jejich politické prohlášení jen záminkou k tomu, aby se prezident Pavel mstil za to, že měl na summitu NATO víc schůzek a jednání než Babiš, což ho odvádělo od jeho skutečného cíle, kterým byly kšefty pro Koláře!“
Káťa domluvila a celá redakce TO v čele se soudruhem Stonišem zvolala: „Třikrát mu hanba, bolševikovi! Třikrát hanba opozičním ekonomům! Ať žije rozvolnění rozpočtových pravidel, ať žije zvyšovaní deficitu státního rozpočtu! Třikrát sláva Václavu Klausovi a jeho 57 prezidentským vetům! Sláva, sláva, sláva!“
Všichni provolávali slávu Václavu Klausovi a jeho 57 prezidentským vetům, kterými se nemstil. Soudruh šéfredaktor Stoniš dokonce tak hlasitě, že několik členů redakce Deníku To muselo následně vyhledat lékařské ošetření u MUDr. Šťastného kvůli podezření na prasklý ušní bubínek, Káťa však naštěstí mezi nimi nebyla, místo ušních bubínků ji popraskaly jen náušnice z ocele...
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře