Po žních k Turkovi. F. Turek si vypůjčil hlášku od zarytého komunisty Zdeňka Svěráka
Náš život je doslova plný paradoxů, jak se o tom, a to doslova, nyní přesvědčil i sám nejhranatější ministr životního prostředí, to jest Filip Turek!
Jako jindy i teď běžel Filip Turek do Institutu Václava Klause, jenž byl jeho rodnou psí boudou, v níž se mu ovšem vždy dostalo toho nejvlídnějšího zacházení a samozřejmě pokaždé i nějakého pamlsku.
Ale jak nemilé překvapení to pro Filipa Turka bylo, když ho po vstupu do IVK nikdo nedrbal pod bradou, ani na jiných místech, jak byl zvyklý. Ale místo toho se na něho vrhl Jakl s dlouhým bičem a začal ho tímto bičem nemilosrdně švihat!
Ovšem je kdyby jen švihat, to by snad ještě Filip Turek přetrpěl, protože byl opravdu drsný muž.
Ale Jakl ho navíc častoval slovy, která nebohého bývalého europoslance opravdu zraňovala v jeho nejhlubším nitru.
„Jak jsi jen mohl, ty dobytku! Jak jsi jen mohl, ty odporná kryso!“ řval Jakl na Filipa Turka jako smyslů zbavený, nepřestávaje ho švihat bičem, „jak sis mohl pro svůj pořad na YouTube vypůjčit hlášku ze Svěrákova filmu, ty zrůdo!
Dobře víš, že Svěrák je symbol komunismu, ze kterého se chce panu profesorovi zvracet!
Copak pan profesor nenapsal dost knih?
Proč se tvůj videopořad nejmenuje Klausova, ne zelená planeta!?
Kliď se nám z očí, ty renegáte! Táhni si k tomu svému Svěrákovi, když bez něho nemůžeš být!
Já ti dám po žních k Turkovi!“
Ještě několikrát přetáhl Jakl Turka svým bičem a pak ho vykopl ven, kde se navíc ještě rozpršelo.
Ale já předtím Filipa Turka varoval, já mu říkal: „Děláš chybu, když kradeš hlášky od Svěráka! To ti Klaus nikdy neodpustí!“
Filip Turek to ovšem tak dlouho bagatelizoval, až dostal v IVK nakládačku.
Naštěstí podle informací co mám, to ale na výkon jeho ministerské funkce nebude mít, díky bohu, žádný vliv…
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře