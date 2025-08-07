Po roce 1968 se vyhazovalo ze strany , dnes se vyhazuje z kapely pro nesprávné názory!
Všechno, co vím o Otovi Klempířovi a jeho spolupráci se Státní bezpečnosti, vím od Petra Macinky, na to můžu přísahat spolu s Róbertem Šlachtou. Je to díky tomu, že Petr Macinka s Otou Klempířem velmi důvěrně rozprávěl a ten byl k němu velmi otevřený. A Petr Macinka byl velmi otevřený ke mně, když o tom se mnou mluvil ve sklepení IVK, shodou okolností v místnosti, která jinak slouží jako tajná mučírna.
Co mi tedy řekl Petr Macinka?
Řekl mi zhruba toto, do úplných detailů nebudu zabíhat, nemá to smysl: „Ota Klempíř se mi ke všemu přiznal. Řval jsem na něj, že mi to musí říct, protože je takřka stoprocentní pravděpodobnost, že se dostane do parlamentu, páč je na prvním místě naší kandidátky a Babiš potřebuje nutně někoho, kdo spolupracoval s StB jako on, aby to nebylo jen na něho.
Ani jsem Otu nemusel moc mučit, nasadil jsem mu jen španělskou botu, na skřipec už nedošlo. Je to škoda, že už na skřipec nedošlo, ale hlavně, že se ke všemu přiznal. Totiž přiznal se, že ho estábáci ke spolupráci donutili a já mu věřím, protože mně nikdo nelže, já jsem Macinka a mně se lhát nevyplácí.
Otovi bylo tehdy nádherných dvacet let, když si ho estábáci vyhlédli. Proč si vyhlédli právě jeho dvacetiletého mladíka, nevím. Snad proto, že hrál v Garáži, což je pro nás Motoristy sobě, kultovní skupina. Ale je jisté, že ho ke spolupráci donutili. Vydírali ho, manipulovali, fyzicky a psychicky týrali, a to všechno jen proto, aby ho zlomili.
A nakonec ho zlomili!
Říkám, že dvacetiletýho kluka zlomili!
Václava Klause, mýho ideovýho tátu, nezlomili, ten v tu dobu už makal v Prognosťáku, až se z něj kouřilo, ale dvacetilýho kluka zlomili!
A já vím, o čem mluvím, vím, jak to vypadá, když se podaří někoho zlomit!
Zlomili ho a Ota strávil v estebáckým pekle rok. Rok trvalo, než se z něho dostal ven. Pomohla mu holka, se kterou úplně náhodou chodil, a která byla vo několik roků mladší, mohlo jí bejt tak sedmnáct.
A týhletý holce se Ota po čase velmi opatrně svěřil.
„Víš, chodíme spolu už měsíc, musím se ti s něčím svěřit,’ řekl tý holce jednoho tuláckýho rána.
,Seš už ženatej?’ zeptala se ho ta holka.
,No, ženatej nejsem, ale jeden závazek už mám,’ řek na to Ota.
,Platíš alimenty nějaký ženský na svýho fakana?’, zeptala se ta holka.
,Alimenty neplatím, ale platím krutou daň,’ přiznal se Ota.
,Jakou daň?’ nechápala ta holka.
Ota se zhluboka nadejchnul a pak to pověděl: ,Já se ti musím přiznat. Já jim to podepsal.’
,Komu jsi to podepsal? Chartě?’ podívala se na něho ta holka.
,Ne Chartě ne, podepsal jsem to StB. Dali mi krycí jméno Olda, Mirek už byl vobsazenýej,’ řekl Ota se sklopeným zrakem.
Chvíli bylo ticho a pak ta holka řekla: ,To je ale blbý, co?’
,Hodně blbý. Donutili mě k tomu, a teď mám ze života peklo,’ zasténal Ota.
Zase bylo ticho, a pak ta holka řekla: ,Už vím, co uděláme!’
,Co?’ zeptal se Olda, teda vlastně Ota.
,Hele, můj děda je docela velký zvíře. No tak dobře, když to chceš vědět, je místopředseda československý vlády,’řekla ta holka.
,Místopředseda vlády? Tvůj děda?’ polkl Ota naprázdno.
,Jo místopředseda vlády. A taky člen ÚV KSČ. Tajila jsem to před tebou, že pocházím z prominentní komunistický rodině abys mě vod sebe nevodkop jako prašivý štěně, můj děda se dokonce zná i s Václavem Klausem. Ale teď by se ti to mohlo hodit,’ řekla ta holka.
,Jo, teď by se mi to mohlo tuze hodit,’ souhlasil Ota.
,Hele, zajdu za dědou a poprosím ho, aby tě estébaci nechali na pokoji, protože právě s tebou chodím. Seš pro?’ zeptala se ta holka.
,Jo jsem pro,’ přikývl Ota.
A ta holka fakt nelhala. Fakt byla z prominentní komunistický rodiny a ten její papalášskej děd opravdu zařídil, aby estebáci Otu nechali, protože chodí s jeho sedmnáctiletou vnučkou.
A to je celé, víc zatím nehledejme. Ota mi řekl všechno, a kdyby mi přece jen všechno neřekl, dostal bych to z něho tak jako tak, když nepomůže španělská bota, pomůže skřipec, já své práci rozumím.
Ota bude dělat místopředsedu vlády, jako děda tý holky, to už je taky zařízený, Babiš s tím souhlasí a Turek taky, mám to od něj červený na bílým jeho vlastní krví.“
A Macinka skutečně vytáhl papír, na kterém Turek čestně prohlašuje a vlastní krví potvrzuje, že nemá žádný problém s tím, aby Ota Klempíř dělal místopředsedu vlády.
Vysvětlení, které mi podal Macinka, mě docela uspokojilo, takže jsem to celé vypustil z hlavy, jako by to v ní nikdy nebylo...
Hrozí naši krásné zemi zmanipulování či ovlivnění voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše vláda a je ještě víc zarážejí, že tato většina jsou voliči nynější tzv. demokratické opozice!!!
Čeští Švejkové a čeští mučedníci a disidentka paní spisovatelka
Nejen o nedávné údajné vládní krizi, Pavlu Blažkovi, Evě Decroix, české justici, Martině Bednářové a literárních reminiscencích, ale i o paní spisovatelce, která je věčnou disidentkou
Trump dodá zbraně Ukrajině, zaplatí to Evropa a Fijala...
Donald Trump se i coby americký prezident řídí zásadou, že o peníze či byznys jde až v první řadě, což se dá říct i o Babišovi...
Ohledně poučování Slováků Čechy o jedině správné liberální demokracii
Jako Češi sice můžeme mít tisíce výhrad k některým krokům současné slovenské vlády, ať už v domácí či v zahraniční politice, ale jako Češi musí mít tisíckrát víc výhrad k devastační totalitě nastolené nynější vládou českou...
Věrozvěstové Cyril a Metoděj byli otrokáři, kteří dodávali slovanské otroky do Byzance
Naše slavné soluňské bratry zajímali na Velké Moravě především otroci, až pak šíření nějaké údajně křesťanské víry...
