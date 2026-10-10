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Platili P. Pavlovi jeho let z Maroka a zpět američtí zbrojaři jako revanš za své zisky?

Karel Trčálek
Naši lidi jsou spravedlivě rozhořčeni papalášskými manýry rozvědčíka, který ukázal svou pravou tvář. Ale ve volební šaškárně rozvědčíka jde o mnohem víc než o obecní volby v nějakém Černoučku...

Nepochybuji o tom, že letadlo, kterým přiletěl prezident Pavel k volbám, platili američtí zbrojaři.

Kdo jiný by ho taky platil?

Jen američtí zbrojaři mají tolik peněz, aby zaplatili takové letadlo.

„To letadlo, kterým Pavel přiletěl, je ve skutečnost F-35,“ říkali před malou chvílí na Rádiu Universum.

Takže to všechno do sebe zapadá.

Pavel přiletěl F-35, takže je nad Slunce jasné, že to letadlo museli platit američtí zbrojaři, pro které Pavel domlouval kšefty na summitu NATO v Ankaře. Takže jsme tuto prezidentovu volební šaškárnu zaplatili my všichni, protože ji američtí zbrojaři zaplatili z peněz, o které nás okradli Fyjala s Pávkem rukou společnou a nerozdílnou, aby je mohli poslat americkým zbrojařům, když nás kvůli tomu tito dva zrádci a kolaboranti zatáhli do třetí světové války!

Ostatně, hned po obecních volbách má být vyhlášena všeobecná mobilizace a naši lidé mají být vysláni k hranicím Ruska, aby v rámci prvosledových jednotek sloužili při útoku na Rusko jako potrava pro ruská děla a prezidentův let z Maroka to má jen zamaskovat a odvést pozornost jinam, zatímco jaderné síly NATO mají už od pátku vyhlášenou bojovou pohotovost.

Proč asi Pavel spěchal tak rychle zpátky do Maroka, protože na Maroko určitě Rusko své rakety s jadernými hlavicemi nepošle, až se bude bránit invazi nacistických barbarů ze Západu...

Autor: Karel Trčálek | sobota 10.10.2026 8:12 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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