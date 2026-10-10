Platili P. Pavlovi jeho let z Maroka a zpět američtí zbrojaři jako revanš za své zisky?
Nepochybuji o tom, že letadlo, kterým přiletěl prezident Pavel k volbám, platili američtí zbrojaři.
Kdo jiný by ho taky platil?
Jen američtí zbrojaři mají tolik peněz, aby zaplatili takové letadlo.
„To letadlo, kterým Pavel přiletěl, je ve skutečnost F-35,“ říkali před malou chvílí na Rádiu Universum.
Takže to všechno do sebe zapadá.
Pavel přiletěl F-35, takže je nad Slunce jasné, že to letadlo museli platit američtí zbrojaři, pro které Pavel domlouval kšefty na summitu NATO v Ankaře. Takže jsme tuto prezidentovu volební šaškárnu zaplatili my všichni, protože ji američtí zbrojaři zaplatili z peněz, o které nás okradli Fyjala s Pávkem rukou společnou a nerozdílnou, aby je mohli poslat americkým zbrojařům, když nás kvůli tomu tito dva zrádci a kolaboranti zatáhli do třetí světové války!
Ostatně, hned po obecních volbách má být vyhlášena všeobecná mobilizace a naši lidé mají být vysláni k hranicím Ruska, aby v rámci prvosledových jednotek sloužili při útoku na Rusko jako potrava pro ruská děla a prezidentův let z Maroka to má jen zamaskovat a odvést pozornost jinam, zatímco jaderné síly NATO mají už od pátku vyhlášenou bojovou pohotovost.
Proč asi Pavel spěchal tak rychle zpátky do Maroka, protože na Maroko určitě Rusko své rakety s jadernými hlavicemi nepošle, až se bude bránit invazi nacistických barbarů ze Západu...
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