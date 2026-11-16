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Písničkář Karel Plíhal svým vystoupením na demonstraci na Letné zklamal celý národ

Karel Trčálek
Chvilkaři nezklamali, duch nenávisti visel nad Letnou jako těžký hustý mrak, kdo ale zklamal nejvíce byl písničkář Karel Plíhal

Mám za sebou neklidnou noc.

Ne proto, že na Letné demonstrovalo několik statisíců zoufalců, kteří se pořád ještě nedokázali smířit se svou drtivou prohrou ve volbách, a kteří si pletou demokracii se svoji liberální diktaturou, v níž není žádné místo pro jiný názor než jen ten jedině správný.

Tito zoufalci mě nenahnali žádný strach, naše milovaná a zbožně uctívaná vláda Andreje Babiše dál neochvějně kráčí po cestě, kterou nastoupila, a která vede k tomu, že se naši lidi, ne Ukrajinci, nebo chirurgové z dovozu, nebo američtí zbrojaři, budou mít líp, která znamená to, že nám už nebude vládnout Brusel a politické neziskovky, tyjící z našich krvavě vydělaných peněz.

To, co mě celou noc trýznilo, nedalo mi spát, bylo vystoupení Karla Plíhala na letenské šaškárně.

„Jak to mohl udělat? Jak mohl takto zklamat celý národ? Jak se mohl nechat zmanipulovat profesionálními rozeštvávači, které do republiky vysadil Soros?“ ptal jsem se celou noc pořád dokola.

Ano, Karla Plíhala jsem měl rád. Měl jsem ho velmi rád. Když měl v roce 1995 společný koncert na kolejích mé alma mater, připadal mi tehdy Jaromír Nohavica vedle Karla Plíhala jako druhořadá hvězda TV Šlágr (zpětně viděno, protože TV Šlágr v té době ještě nevysílala), kterou ze všeho nejvíc zajímá výše honoráře.

Ano, tak to bylo a snad mi toto mladické pochybení bude po včerejší Letní odpuštěno, snad mi bude odpuštěno to, že jsem stavěl Plíhala, který včera zklamal celý národ, nad Jaromíra Nohavicu.

„Jarek by na de facto nepovolené protivládní demonstraci Letné nikdy nehrál a už vůbec ne zadarmo!“ vím dobře, že Jarek Nohavica by svoji duši Ďáblu nezaprodal, jako se Karel Plíhal zaprodal na Letné temným silám, které jsou znepokojeny restaurací demokracie a svobody, které nám slíbila vrátit Babišova vláda, jež svůj slib taky plní.

Jako pokání za to, že jsem kdysi zbožňoval Karla Plíhala, vykonám kajícnou pouť na setkání vlastenců do Příčov a budu tam na koncertě Jarka Nohavici křičet v první řadě: „Ještě, ještě!“

Autor: Karel Trčálek | pondělí 16.11.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Karel Trčálek

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Námezdní pisálek, který se nechává najmout na špinění, protože to mu jde nejlíp.

Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.

Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.

Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi

Sucho - největší slátanina pod žhnoucím Sluncem

Putin - oslava ruského pacifismu

Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!

Pokud mě chcete navštívit, můžete tak učinit na adrese www.kareltrcalek.cz

A své nenávistné komentáře mi adresujte rovnou na e-mail karlostrcalek@seznam, ať mám co číst při popíjení magoráku v tiché čajovně

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