Pětina mladých učitelů chce opustit školství kvůli vztahům se staršími kolegy
Přijdu domů z práce, těžké, lopotné, ale přece radostné, protože veřejně prospěšné.
Doma na stole na mne už čeká včerejší chléb a nůž, který má zoubky. A taky kostěnou střenku, dostal jsem jej kdysi od svých studentů k jmeninám. Ukrojím si tlustý krajíc, mnohdy však jen skývu a dychtivě se do chleba zakousnu. Trhám, doslova rvu hedvábnou střídu svými ústy a cítím jak se mne celého, od konečků prstů až po kořínky vlasů zmocňuje nesmírná blaženost.
Ne, že by ve školní jídelně, v níž se stravuji již rovných třicet let, vařili špatně. Naopak, vaří v ní skvěle a já se vždy těším na oběd, ať je na něj cokoliv. Ale chléb vezdejší je chléb, docela obyčejný a suchý, dokonce ani neposolený, je prostě chléb vezdejší.
Ale někdy se, poslední dobou vlastně dost často, u této hostiny zarazím.
Odložím chléb, pohlédnu na své ruce a smutně si povzdechnu: „Dnes další mladý člověk utekl ze školství! Je to opravdu tak těžké sedět se mnou ve sborovně, mít mě za kolegu? Jistě je to zase moje vina, že utekl, rezignoval na poslání pedagoga!“
Rozhlédnu se kolem sebe a všechno mi dává za pravdu.
Je to moje vina!
Je to tak těžké, ba nemožné sedět se mnou ve sborovně!
Vezmu chléb a začnu jej opět jíst. Ale moje sousta mi hořknou v ústech takřka nesnesitelně.
Převaluji je v ústní dutině velmi dlouho a pak je ztěžka, téměř ze všech sil spolknu. Trvá to nekonečně dlouho, než do sebe dostanu celou skývu. Pak se zvednu, dovleču se k posteli a ztěžka se do ní svalím. Bezmyšlenkovitě hledím do stropu a odevzdaně čekám, až se mne zmocní spánek, protože ta chvíle, ten okamžik je pro mě, starého tchoře, vždy kýženým vysvobozením...
Zdroj: iDNES Chování žáků i vztahy s kolegy. Proč chce pětina mladých učitelů opustit školství
Karel Trčálek
Bude 9. prosinec vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje ve společnosti důkladné poučení a příště volby zfalšovali mnohem důkladněji...
Karel Trčálek
Vláda bude bez Filipa Turka, ale Petr Macinka se nám to zatím bojí říct...
Do prezidentských voleb bude Filip Turek zase fit a potom bude na Hradě sedět konečně někdo normální, někdo, kdo se nebojí říct, že nejlepším lékem na všechno je neředěné Savo...
Karel Trčálek
Babišův údajný střet zájmů? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Ani někteří jiní, co se týká údajného střetu zájmu, se ničeho bohužel nevzdávají, ačkoliv by se vzdát mohli!
Karel Trčálek
Můj vánoční kapr
Než se nadějeme, bude tady zase nejkrásnější den roku. Ne, zimní slunovrat, ale Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. A taky pro kapry...
Karel Trčálek
Bruselská vrchnost si nakonec vždy prosadí svou!
Taky máte ten neodbytný pocit, že když si v Bruselu něco zamanou, tak to nakonec prosadí? Není divu. Ono k tomu totiž došlo už tehdy, když Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu a Babišova vláda podpořila Green deal...
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře