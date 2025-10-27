Pět miliónů na Světlo pro Světlušku, versus dvanáct miliónů na raketu Dana1
Naším městem protéká řeka, která mi silně připomíná, když zamhouřím obě oči, sibiřské veletoky, a z těchto veletoků potom nejvíce Ob.
Ob je nádherná řeka!
A byla by ještě nádhernější, kdyby se podařilo obrátit její tok, jak o tom snili skvělí sovětští inženýři!
V našem městě se i začíná Baťův kanál.
Ten mi zase připomíná, ani nemusím přivírat oči, Bělomořský kanál, který nepřímo spojuje Moskvu, matku měst, s Bílým mořem.
Bělomořský kanál je nádherným důkazem lidského umu a píle!
Proto je naše město pěkné a proto v něm žijí dobří lidé, jako třeba pan učitel, který každý lidem vštěpuje svým studentům, že i oni musí být dobří lidé jako on.
Ostatně potkávám pana učitele každý den, když se vrací ze školy ze svojí pověstnou bandaskou, ve které si nosí domů polévku ze školní jídelny.
I dnes jsem ho potkal a popřál mu jako vždy: „Dobrou chuť, pane učiteli.“
„Děkuji, dnes si nesu šči,“ poděkoval mi pan učitel.
„Hm, šči!“ olízl jsem se mlsně, jako by už opravdu byl Měsíc česko-sovětského přátelství.
„Jsou v ní i kousky masa. Opravdového masa,“ řekl pan učitel a omluvně se usmál. „Nedal byste mi pět tisíc?“
„Pět tisíc? Já myslel, že vám Babiš zase přidal,“ podivil jsem se poněkud nezvyklé prosbě pana učitele.
„Přidal nám, protože Babiš svoje sliby plní, už máme trojnásobek průměrné mzdy, bereme víc než politici,“ odpověděl a vysvětlil mi, proč chce pro mě pět tisíc. „To není na smrtonosné rakety pro Ukrajinu, nemějte strach! Nechci zbytečně eskalovat válku tím, že by Ukrajina používala víc raket než Rusko!
Ty peníze vybírám na fond solidarity s ruskými sportovci. Z peněz, které se takto vyberou, bude ruským sportovcům hrazená lékařská péče na speciálních klinikách.“
„V Rusku mají všechno speciální! Vojenské operace i lékařské kliniky pro sportovce!“ zvolal jsem obdivně a vytáhl z kešeně dvě pětitisícovky. „S tím samozřejmě nemám žádný problém, chraň Bůh, ba naopak! Ruští sportovci si zaslouží plnohodnotnou lékařskou péči na speciálních klinikách. Tu máte deset tisíc, ruští sportovci nikoho nezabili, na rozdíl od ukrajinských raket!“
„Děkuji, moc vám děkuji. Za sebe i za ruské sportovce,“ poděkoval mi pan učitel.
„Není zač, pane učiteli. Ale teď už si pospěšte, ať vám nevychladne boršč,“ řekl jsem panu učiteli.
„Ano, máte pravdu,“ přikývl se pan učitel, a rozběhl se, aby mu nevychladl boršč ze školní jídelny.
No a já jsem pokračoval ve své cestě k Baťovu kanálu, abych se, postávaje na břehu, kochal jeho podobností s bělomořským kanálem tak dlouho, dokud to bude možné, klidně i na věčné časy a nikdy jinak, nikam přece nespěchám, vždyť jsem důchodce!
Karel Trčálek
A co ta Fialova vláda! Stále škodí a škodit bude!
Budeme potřebovat ještě stovky let, aby po všech škodách a po veškerém zlu, které napáchala Fialova vlády, zmizely veškeré stopy!
Karel Trčálek
Kdo kritizuje zákazy pro izraelské sportovce, neměl by tleskat zákazům pro ruské sportovce
Nikdo netrpí víc než ruští sportovci! Jsou nejlepší na světě, vždy bojovali, myšleno na sportovních kolbištích, za správnou věc a teď už víc jak tří roky nemůžou do své svaté vlasti vozit zlaté medaile!!!
Karel Trčálek
Mají o ministrech rozhodovat volby nebo petice ekologů, národních umělců a dalších?
Realita je prostě taková, že se Motoristé dostali do Sněmovny podvodem, před kterým varovali např. A. Babiš, M. Zeman či K. Konečná a proto musí být ministry v Babišově vládě vedoucí představitelé Motoristů sobě...
Karel Trčálek
Schůzka Trumpa a Putina v Budapešti je skvělou zprávou pro mírumilovné lidi na celém světě
Na Aljašce byl už mír takřka na dosah, v Budapešti už bude jistě dosažen! S Ruskem se prostě musí jednat, ne s ním válčit, protože je neporazitelné, a Orbán to dobře ví, stejně jako naši vlastenci!
Karel Trčálek
Otevřený dopis P. Macinkovi. Pane Macinko, nevzdávejte se a dál bojujte za F. Turka!
Není zavrženíhodné, když někdo v rámci svého humoru adoruje nacismus, zavrženíhodné je, když se upozorní na to, že tato osoba, která má být ministrem zahraničí, je zastydlým puberťákem...
- Počet článků 3127
- Celková karma 22,18
- Průměrná čtenost 852x
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře